«Στου Έρωτα τις Θάλασσες»: Σε μουσική Ανδρέα Α. Αρτέμη και ποίηση Ντίνου Κουμπάτη.

Ο συνθέτης Ανδρέας Α. Αρτέμης και ο ποιητής Ντίνος Κουμπάτης με συνεργάτες τους θα παρουσιάσουν τη μουσικοποιητική παράσταση: «Στου έρωτα τις θάλασσες, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στις 19:30 το βράδυ. 

Με τον θεατρικό συγγραφέα, σκηνοθέτη πολυβραβευμένο ποιητή- Λογοτέχνη Ντίνο Κουμπάτη τον συνθέτη δένουν τέσσερις δεκαετίες φιλίας και συνεργασίας.

Μαζί με ηθοποιούς συνεργάτες του, τη Μίτση Χριστοδούλου και τον Χρήστο Νικητέα (και άλλους ακόλουθους) θα είναι στην Πάφο για μια βραδιά μουσικοποιητικής πανδαισίας.

Η παράσταση αυτή παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του είκοσι τρία στο Πέτρινο Θεατράκι «Μίκης Θεοδωράκης», στη νήσο Σαλαμίνα Αττικής.

Τον συνθέτη πλαισιώνουν στα τραγούδια: Ελένη Ευσταθίου, Κική Μανώλη, Μάρω Ηροδότου, Νίκη Ανδρέου, Ερατώ Παναγιωτάκη και Μαρία Ανδρεάδη. Στις αφηγήσεις η δημοσιογράφος Κική Περικλέους. Τη διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχουν ο συνθέτης και ο φιλοξενούμενος ποιητής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

