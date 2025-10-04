Στις 17:00 αναχωρεί το «Σειρήν» μετά το ανεφοδιασμό του, είπε ο ΓΔ της Αρχής Λιμένων Κύπρου

Στις 17:00 το απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσει το πλοιάριο « Σειρήν» από το λιμανάκι της Κάτω Πάφου, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Λιμένων Κύπρου Άνθιμο Χριστοδουλίδη.

Σε σημερινές του δηλώσεις ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως έχουν προβεί σε έλεγχο όλων των εγγράφων και πιστοποιητικών του σκάφους «Σειρήν» και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η ισχύς τους. Όπως αναμένονταν είπε, « να αφιχθεί στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής αφίχθηκε, και με βάση το αίτημα του σκάφους για ελλιμενισμό , έγινε αποδεκτό από την στιγμή που δεν παραβιάζεται η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για την Γάζα».

Ο ΓΔ της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφερε πως σήμερα Σάββατο αφού το σκάφος ανεφοδιάστηκε με καύσιμα και νερό, ζήτησε να αποπλεύσει το απόγευμα γύρω στις 17:00 και έγινε αποδεκτό από όλες τις υπηρεσίες. Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως φαίνεται πως το πλοιάριο μετά την αναχώρηση του από το λιμανάκι της Κάτω Πάφου θα πλεύσει για πίσω στην Ευρώπη.