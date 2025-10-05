Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στα όρια της κοινότητας Πελαθούσας της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Κυριάκη 5 Οκτωβρίου, 2025 και ώρα 09:35, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Λίμνη», της κοινότητας Πελαθούσας, της επαρχίας Πάφου.

Η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν άμεση και είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 10:30 προτού επεκταθεί, αφού έκαψε έκταση 0,7 δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Η πυρκαγιά εντοπίσθηκε από προσωπικό του Τμήματος Δασών από θέση παρατήρησης στην περιοχή Νέο Χωριό.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 3 πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών με 9 άτομα και ένα προωθητή γαιών, καθώς και 2 πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών με 5 άτομα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.