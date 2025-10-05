Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στα όρια της κοινότητας Πελαθούσας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στα όρια της κοινότητας Πελαθούσας της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Κυριάκη 5 Οκτωβρίου, 2025 και ώρα 09:35, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Λίμνη», της κοινότητας Πελαθούσας, της επαρχίας Πάφου.

Η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν άμεση και είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 10:30 προτού επεκταθεί, αφού έκαψε έκταση 0,7 δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Η πυρκαγιά εντοπίσθηκε από προσωπικό του Τμήματος Δασών από θέση παρατήρησης στην περιοχή Νέο Χωριό.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 3 πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών με 9 άτομα και ένα προωθητή γαιών, καθώς και 2 πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών με 5 άτομα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

