Οδηγοί προσοχή: Αυξημένη τροχαία κίνηση στον δρόμο Τρίμικληνης προς Τρόοδος λόγω οδικών έργων

Παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία στον δρόμο Τριμίκληνης με κατεύθυνση προς το Τρόοδος, λόγω οδικών έργων, αναφέρει η Αστυνομία, σε ανάρτησή της στο X.

Όπως σημείωνει, οι οδηγοί που κατευθύνονται προς το Τρόοδος προτρέπονται να χρησιμοποιούν την εναλλακτική διαδρομή, Καντού - Ομόδους - Τριμίκληνης - Απεσιάς.

Η ανάρτηση της Αστυνομίας: