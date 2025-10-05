Οδηγοί προσοχή: Αυξημένη τροχαία κίνηση στον δρόμο Τρίμικληνης προς Τρόοδος λόγω οδικών έργων

Παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία στον δρόμο Τριμίκληνης με κατεύθυνση προς το Τρόοδος, λόγω οδικών έργων, αναφέρει η Αστυνομία, σε ανάρτησή της στο X.
Όπως σημείωνει, οι οδηγοί που κατευθύνονται προς το Τρόοδος προτρέπονται να χρησιμοποιούν την εναλλακτική διαδρομή, Καντού - Ομόδους - Τριμίκληνης - Απεσιάς.
Η ανάρτηση της Αστυνομίας:
