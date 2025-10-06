Στολίδι ο εξωραϊσμός του δρόμου της Στοάς Νικολαϊδη στο εμπορικό κέντρο της Πάφου

Στολίδι για την Πάφο αποτελεί ο εξωραϊσμός του δρόμου της Στοάς Νικολαϊδη στο εμπορικό κέντρο της Πάφου στο πλαίσιο των σημαντικών βημάτων που έκανε ο Δ. Πάφου τα τελευταία χρόνια που άλλαξαν την εικόνα του ιστορικού εμπορικού κέντρου.

Στο δρόμο αυτό λειτούργησε η Στοά Νικολαϊδη ως συγκρότημα 12 καταστημάτων ιδιοκτησίας του εμπόρου Σάββα Νικολαϊδη( 1868- 1911) ενώ το κτήριο ήταν η έδρα του εμπορικού του οίκου. Ο εξωραϊσμός του δρόμου που τυγχάνει σήμερα μεγάλης επισκεψιμότητας από ντόπιους και ξένους, έγινε από τον Δήμο Πάφου την περίοδο 2022 – 2023 επί δημαρχίας Φαίδωνα Φαίδωνος.

Ο Δήμαρχος Πάφου στο πλαίσιο σεμνής εκδήλωσης που είχε γίνει για τον εξωραϊσμό και ανάδειξη του εμπορικού συγκροτήματος "Στοά Νικολαΐδη" στο ιστορικό κέντρο της Πάφου είχε πεί πως με τον εξωραϊσμό του χώρου τον οποίο καταλάμβανε η Στοά Νικολαΐδη και με την τοποθέτηση πινακίδας πληροφόρησης του επισκέπτη για το ιστορικό περιβάλλον στο οποίο η πρωτοποριακή για την εποχή πρωτοβουλία του Σάββα Νικολαΐδη αναπτύχθηκε, ο Δήμος Πάφου αποδίδει οφειλόμενη τιμή σε έναν επιφανή πολίτη του που άφησε το αποτύπωμά του στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.

Σύμφωνα με έρευνα του Χρύσανθου Ε. Χρυσάνθου και του Θέμη Γ. Φιλιππίδη , ο Σάββας Νικολαϊδης γεννήθηκε το το 1868 και γονείς του ήταν ο Χατζηνικολής Παπά Νεοφύτου , μεγλοεπιχειρηματίας της Πέγειας, παράγοντας επί Τουρκοκρατίας με μεγάλη επιρροή στους κατοίκους της περιοχής,και η Χατζηευφημία Παπά Τερζή , επίσης καταγόμενη από το ίδιο χωριό. Αυτοί απέκτησαν τρία παιδιά ο Ιωάννης Νικολαϊδης ( 1852- 1917) πατέρας του μετέπειτα Δημάρχου της Πάφου Νεόφυτου Νικολαϊδη( 1884- 1964) , δεύτερος ήταν ο Σάββας και τρίτος ο Νεόφυτος Νικολαϊδης που επίσης διετέλεσε Δήμαρχος Πάφου. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρουν στην έρευνα τους οι κύριοι Χρυσάνθου και Φιλιππίδης νυμφεύτηκε τη Στυλιανή Ηλιάδου , από την οικογένεια του γνωστού δικηγόρου της Λεμεσού Γιάγκου Ηλιάδη ( Φαέθοντα) με την οποία απέκτησε τρία παιδιά τον Νικόλαο, τον Ζήνωνα,και την Ευφημία που απεβίωσε σε μικρή ηλικία λόγω ασθένειας.

Ακολούθως αναδείχθηκε σε επιφανή επιχειρηματία του Κτήματος στον τομέα του εμπορίου.Όπως και ο μεγαλύτερος αδερφός του Ιωάννης ασχολήθηκε με την εξαγωγή χαρουπιών, σταφίδας, αμυγδάλων και άλλων προϊόντων. Αντιπροσώπευε στην Πάφο το Ταμιευτήριο « η Λευκωσία» ( 1899) το οποίο μετεξελίχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου.Ήταν επίσης αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας « Ο Φοίνιξ».Εκτός από τον επιχειρηματικό τομέα, σύμφωνα με την έρευνα, είχε ενεργό ανάμειξη στα κοινά σε μικρότερο όμως βαθμό σε σύγκριση με τον αδερφό του Νεόφυτο, ο οποίος διετέλεσε Δήμαρχος Πάφου κατά το διάστημα 1908 – 1920 και τον ανιψιό του Νικόλαο , γιό του αδερφού του Ιωάννη, ο οποίος θήτευσε ως Δήμαρχος στην περίοδο 1920- 1943. Ακόμη εκλέγηκε μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου ( Medjiliss idare) το 1906 ως το 1910.

Ο Σάββας Νικολαϊδης απεβίωσε πρόσφατα λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου στις 29 Μαρτίου του 1911.Από το 1916 τις επιχειρήσεις με την επωνυμία Σάββας Νικολαϊδης ανέλαβαν η σύζυγος του Στυλιανή και ο γιός του Νικόλαος Σ. Νικολαϊδης , ο οποίος στο μεταξύ είχε ενηλικιωθεί.Κέντρο της εμπορικής δραστηριότητας της οικογένειας, ήταν η Στοά Νικολαϊδη , συγκρότημα 12 καταστημάτων, σε δρόμο πλησίον της Δημοτικής Αγοράς. Τη Στοά σηματοδοτούσε μεταλλική αψίδα στη ΒΔ πλευρά , η οποία διασώζεται.

Η οικογένεια του συνέδεσε το όνομα της με πολλές δωρεές- ευεργεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο αδερφός του Νεόφυτος Νικολαϊδης ανήγειρε τη Νεοφύτιο Αστική Σχολή ( σήμερα Α Δημοτικό Σχολείο – Νεοφύτειο»της οποίας τα εγκαίνια τελέστηκαν το 1918 ενώ ο ανιψιός του Νικόλαος Ι. Νικολαϊδης ανήγειρε το Νικολαίδειο Γυμνάσιο το 1928. Ο γιός του Ζήνων Νικολαϊδης ( 1901- 1945) ήταν δικηγόρος με αξιόλογη κοινωνική δράση. Διετέλεσε μεταξύ άλλων δημοτικός σύμβουλος Πάφου ( 1929- 1943) και αντιπρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου «Κινύρας» ενώ ασχολήθηκε και με την λογοτεχνία. Απεβίωσε και αυτός πρόωρα από καρδιακή προσβολή. Νυμφεύτηκε την Ήβη Νικολάου και απέκτησε δύο γιούς τον αποβιώσαντα Σάββα που διετέλεσε Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, και τον Νίκο ( 1940) αφυπηρετήσαντα εκπαιδευτικό που διαμένει στη Λεμεσό. Τα εγγόνια του Σάββα Νικολαϊδη από την πλευρά του γιού του Νικόλαου η Πόλυ, η Στέλλα, και ο Σάββας απεβίωσαν.

Ζωντάνεψε το ιστορικό εμπορικό κέντρο της Πάφου

Στο μεταξύ ζωντάνεψε το ιστορικό εμπορικό κέντρο της Πάφου αναδεικνύοντας την ιστορία του. Ένα από τα επόμενα βήματα του Δ. Πάφου είναι η αποκατάσταση και λειτουργία των Οθωμανικών Λουτρών, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο Δήμαρχος Πάφου στο πλαίσιο της υπογραφής συμβολαίων για την δημιουργία δύο Μουσείων στο ιστορικό κέντρο της Πάφου. Πρόκειται για την κατασκευή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Τέχνης «Γεώργιος Κρ. Τορναρίτης» και του Πολυθεματικού Μουσείου, που θα στεγάσει σημαντικές συλλογές έργων τέχνης και ιστορικών αντικειμένων.

Τα Οθωμανικά Λουτρά αποτελούν ιστορικό μνημείο αλλά και κομμάτι της ιστορικής διαδρομής της Πάφου και αναμένεται να γίνει η τοπιοτέχνιση του περιβάλλοντα χώρου τους. Επιπρόσθετα με την αναβάθμιση των Οθωμανικών Λουτρών στην Πάφο θα δοθεί η δυνατότητα για φιλοξενία διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολιτιστικών δράσεων και ξεναγήσεων, προσφέροντας έναν ζωντανό χώρο μάθησης και επαφής με την ιστορία Παράλληλα στο Εμπορικό κέντρο , έχουν δημιουργηθεί ξενώνες για φοιτητές, θα δημιουργηθούν και άλλοι, ενώ προχωρεί και η δημιουργία μικρών ξενοδοχείων τύπου boutique στην περιοχή με στόχο της Τοπικής Αρχής την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Στην περιοχή του ιστορικού εμπορικού κέντρου έχουν ανοίξει πολλές μικρές επιχειρήσεις, μικρά μαγαζάκια, καφέ, εστιατόρια κάθε είδους δίδοντας άλλο χρώμα στην περιοχή. Ήδη η Δημοτική αγορά απέκτησε νέα ζωή , στο Χάνι έχει γίνει ανάπλαση, ο φούρνος του Φαϊκη έχει ανακαινιστεί και αναμένεται να λειτουργήσει ενώ για την λειτουργία του επέδειξαν ενδιαφέρον δύο γυναίκες.

Επίσης μεταξύ άλλων θα δημιουργηθεί λαϊκή αγορά. Με την ολοκλήρωση όλων των έργων στο εμπορικό κέντρο της Πάφου, είπε ο Δήμαρχος Πάφου, θα γίνει μια μεγάλη καμπάνια για την προβολή του, εντός του 2026.