Η Αννίτα Δημητρίου αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδη

Κύρια φωτογραφία από το δέκατο ετήσιο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη

Με λόγια συγκίνησης και σεβασμού, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, αποχαιρέτησε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ την Καίτη Κληρίδη, κόρη του ιδρυτή του κόμματος και πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, η οποία απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 76 ετών.

«Καλό ταξίδι στο φως, αγαπημένη μας Καίτη, εκεί όπου ανήκεις, στο φως που τόσο απλόχερα χάριζες γύρω σου», έγραψε η κ. Δημητρίου, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια μιας «ξεχωριστής γυναίκας, φίλης και συνεργάτιδας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έκανε λόγο για μια γυναίκα που ξεχώριζε για την ευγένεια, τη διακριτική δύναμη και το χαμόγελό της, σημειώνοντας πως «το αληθινό της ενδιαφέρον για την πατρίδα θα παραμείνει φάρος ανθρωπιάς και καλοσύνης».

Η Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον σύζυγο της εκλιπούσας, Κώστα Σιαμμά, και στην οικογένειά της.