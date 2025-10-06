Στα €21 δισ. το χρέος κεντρικής κυβέρνησης- Ποια η διάρθρωσή του

Στα €21,13 δισεκατομμύρια διαμορφώνεται τέλος Ιουνίου 2025 το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης παρουσιάζοντας μείωση €56 εκατ. από το τέλος του 2024.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ), τέλος Μαρτίου του 2025 το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ήταν €21,18 δισ.

Όσον αφορά τη διάρθρωση του χρέους, το 56,5% κατανέμεται σε ομόλογα εξωτερικού, ενώ ακολουθούν τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) με 29,8%, ενώ το 8% είναι σε δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ταμείο SURE της ΕΕ και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εκδόσεις χρέους

Το αποδεκτό ποσό σε ονομαστικούς όρους, των δημοπρασιών Γραμματίων Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στα ίδια επίπεδα με το πρώτο τρίμηνο του 2025, δηλαδή στα €100 εκατ.

Η μέση σταθμική απόδοση παρουσίασε μείωση και ανήλθε στο 2,01% σε σύγκριση με την αντίστοιχη απόδοση του πρώτου τριμήνου του 2025, η οποία ανήλθε στο 2,47%.

Ο μέσος όρος δείκτης κάλυψης της δημοπρασίας μειώθηκε στο 2,39 σε σύγκριση με τον μέσο όρο του προηγούμενου τριμήνου του 2025, ο οποίος ανήλθε στο 3,29.

Αποπληρωμές χρέους

Οι λήξεις Γραμματίων Δημοσίου, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν €100 εκατ.. Οι αποπληρωμές ομολόγων για φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και των πρόωρων αποπληρωμών, για το ίδιο τρίμηνο, ανήλθαν στα €14 εκατ. ενώ οι αποπληρωμές δανείων ανήλθαν στα €38 εκατ.

Πτωτική πορεία δημοσίου χρέους

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το δημόσιο χρέος της Κύπρου ανέρχεται σε €21,8 δισ. τέλη Ιουλίου ή 61,7% του ΑΕΠ όσο ήταν και τον Ιούνιο του 2025.

Τέλη Δεκεμβρίου 2024, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ανερχόταν στο 65,1% και το 2023 στο 73,6%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί φέτος στο 57,9%.

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε πτωτική πορεία και να περιοριστεί στο τέλος του 2028 στο 43,6%.

Η μείωση του δημόσιου χρέους τα τελευταία χρόνια και η προσδοκία ότι οι δείκτες του δημόσιου χρέους θα συνεχίσουν να βελτιώνονται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ήταν ο λόγος που οδήγησαν τον οίκο αξιολόγησης DBRS να αναβαθμίσει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κύπρου) σε ξένο και τοπικό νόμισμα από A (χαμηλή) σε «A».