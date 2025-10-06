Η Πετρολίνα στο επίκεντρο της καινοτομίας και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας

Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν η καινοτομία και η δημιουργικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, η Πετρολίνα έδωσε δυναμικό «παρών» στο Inspire Festival 2025, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια του Inspire Festival 2025 και στο πλαίσιο διεύρυνσης της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου σε νέους τομείς ενέργειας, εκπρόσωποι της νέας γενιάς της Πετρολίνα ανέβηκαν στη σκηνή και μίλησαν για την ηλεκτροκίνηση, την πράσινη ενέργεια και το pcharge.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ντίνος Λευκαρίτης Jr., Supply and Shipping Operator & Head of E-Mobility της Πετρολίνα, διαβεβαίωσε πως «η Πετρολίνα του μέλλοντος θα είναι μια εταιρεία σύγχρονη και ευέλικτη – δεν θα εστιάζει μόνο στην παραδοσιακή αγορά των καυσίμων αλλά θα πρωτοπορεί σε νέους τομείς ενέργειας, όπως την ηλεκτροκίνηση, τα πράσινα καύσιμα και την κυκλική οικονομία, παραμένοντας πιστή στις αξίες της και πάντα με επίκεντρο τον καταναλωτή». Αναφέρθηκε επίσης ότι η νέα γενιά της Πετρολίνα συμβάλλει δυναμικά, φέρνοντας καινούργιες ιδέες, τεχνογνωσία και αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας και τη συνέχιση της προσφοράς της στην κοινωνία.

Από την πλευρά του, ο κ. Χάρης Ιωάννου, Operations Assistant Manager της Πετρολίνα & Head of Technical Operations του pcharge, αναφέρθηκε στο δίκτυο φορτιστών pcharge, το «μεγαλύτερο δίκτυο φορτιστών και ταχυφορτιστών, με 300 σημεία φόρτισης». Όπως είπε, «πρόκειται για το μοναδικό δίκτυο στην Κύπρο με 10 DC chargers, fast chargers, φορτίζοντας μέχρι και 300 kW την ώρα, τα οποία βρίσκονται κυρίως στα πρατήρια και σε άλλους συνεργάτες». Επιπλέον αναφέρθηκε στο τερματικό του Βασιλικού, το οποίο προσφέρει διπλάσιες ταχύτητες φόρτωσης, λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα και αποτελεί τον μοναδικό προμηθευτή αεροπορικού καυσίμου στην Κύπρο, σύμφωνα με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα JIG.

Ακόμη, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το booth της Πετρολίνα, να συμμετέχουν σε διαγωνισμό και να διεκδικήσουν κάρτες καυσίμων αξίας €100!

Επιπλέον, η Πετρολίνα, στήριξε ως Silver Sponsor και το 17ο Συνέδριο Εταιρικής Βιωσιμότητας & Υπευθυνότητας, την πιο ολοκληρωμένη ετήσια σύναξη επιχειρήσεων και στελεχών που υλοποιούν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.