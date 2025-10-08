Συνεργασία ΕΤΑΠ Πάφου και Εθελοντικής επιτροπής τουρισμού περιοχής Π. Χρυσοχούς

Μετά από αίτημα της εθελοντικής επιτροπής τουρισμού περιοχής Πόλεως Χρυσοχούς, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στα γραφεία της ΕΤΑΠ, συνάντηση μεταξύ της ηγεσίας της ΕΤΑΠ Πάφου και εκπροσώπων της νεοσύστατης εθελοντικής επιτροπής τουρισμού περιοχής Πόλεως Χρυσοχούς με κύριο θέμα την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΤΑΠ-περιοχής Πόλεως Χρυσοχούς για θέματα τουρισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν σωρεία θεμάτων που αφορούν κατά κύριο λόγο την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς, όπως την περαιτέρω ανάδειξη των μοναδικών πλεονεκτημάτων της περιοχής (π.χ. Ακάμας, αγροτουρισμός, αυθεντική γαστρονομία, πολιτιστική κληρονομιά, μονοπάτια φύσης κ.α).

Την προώθηση της περιοχής ως υψηλού επιπέδου προορισμού αργού τουρισμού(slow tourism), οικολογικού,έξυπνου, ολόχρονου τουρισμού, την αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη και την ενίσχυση της χερσαίας προσβασιμότητας.

Ακόμη τον ευπρεπισμό του δομημένου περιβάλλοντος, την ενθάρρυνση βιώσιμου και υπεύθυνου Τουρισμού, την εξέταση του ενδεχόμενου επενδύσεων στην βιώσιμη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την προσβασιμότητα, δημιουργικό τουρισμό, την υποστήριξη πράσινων πρακτικών από τους τουριστικούς παρόχους και προώθηση της χρήσης τοπικών προϊόντων, καθώς και την προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας και της άυλης κληρονομιάς της περιοχής (π.χ. χειροτεχνίες,φεστιβάλ, παραδόσεις).

Την στήριξη της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Συμμετοχής της Νεολαίας όπως προσφορά κατάρτισης, ψηφιακής αναβάθμισης δεξιοτήτων και πρόσβασης σε τουριστικές αγορές μέσω της συνεργασίας,την επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου με συγκεκριμένες παρεμβάσεις όπως προώθηση ή και διοργάνωση πολιτιστικών, γαστρονομικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων κατά τις περιόδους χαμηλής επισκεψιμότητας.

Ακόμη την προώθηση δραστηριοτήτων ευεξίας, παρατήρησης πτηνών και βιωματικού τουρισμού που είναι κατάλληλες για όλο το χρόνο και την εναρμόνιση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής με τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές (π.χ. έξυπνοι και πράσινοι προορισμοί). Εκ μέρους της εθελοντικής επιτροπής τουρισμού περιοχής Πόλεως Χρυσοχούς συμμετείχαν ο κος Κυριάκος Κλεάνθους, Αντρέας Διονυσίου, Σωτήρης Κουππάρης, Δέρβης Χαραλάμπους, Στέφανος Σοφοκλέους ενώ εκ μέρους της ΕΤΑΠ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Δ.Σ, Μιχάλης Μίτας και ο Εκτελεστικός Διευθυντής, Νάσος Χατζηγεωργίου.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους και δεσμεύτηκαν εντός των επόμενων ημερών να καταρτιστεί συγκεκριμένο πλάνο δράσεων για το 2026 για κοινή υλοποίηση δράσεων, καταλήγει η ανακοίνωση.