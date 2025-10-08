Ένοχος ο Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Του επεβλήθη ποινή 7.000 ευρώ

Ένοχος κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα και σε μια γκαραζόπορτα στη γειτονιά του.

Το δικαστήριο του επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ και τα έξοδα της δίκης που είναι 200 ευρώ, ενώ δεν του αναγνώρισε τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και του σύννομου βίου, που είχε ζητήσει ο ηθοποιός.

Την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη ζήτησε νωρίτερα και η εισαγγελέας της έδρας:

«Προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος δεν ειδοποίησε την αστυνομική αρχή, όπως προβλέπετε από το νομό, ότι προκάλεσε ο ίδιος ατύχημα με υλικές ζημιές. Το γεγονός ότι κάλεσε και απλώς ανάφερε δεν θεωρείται συμμόρφωση με βάση το νόμο. Προέκυψε ότι κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη της μη συμμόρφωσης οδηγού. Αν και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και προσέκρουσε στον μαντρότοιχο, ωστόσο δεν συμμορφώθηκε στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νόμο», τόνισε στην αγόρευσή της.

Τι κατέθεσαν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων

Στη δίκη κατέθεσαν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές και κάτοικοι της Φιλοθέης, και η συνεργάτις της Δέσποινας Βανδή που ειδοποίησε τις Αρχές.

«Με ειδοποίησαν οι γείτονες να κατεβώ. Είχε πέσει ο μαντρότοιχος στην είσοδο του σπιτιού μου», κατέθεσε ένοικος πολυκατοικίας και συνέχισε: «Τρόμαξα. Την Κυριακή γύρω στις 8 με ειδοποίησε η Τροχαία να καταθέσω. Εκ των υστέρων μου είπαν ότι πρόκειται για τον Βασίλη Μπισμπίκη.. Θέλω τη αποκατάσταση των ζημιών. Εγώ κάλεσα το 100. Πραγματογνώμονας ήρθε προχθές από την ασφαλιστική. Ο κατηγορούμενος ήρθε την 1η Οκτωβρίου και μου ζήτησε συγγνώμη".

Άλλος μάρτυρας ανέφερε στο δικαστήριο: «Στις 8 είδα το αμάξι, έριξε τη μάνδρα και έφυγε. Το πρωί ενημερώθηκα από τους γείτονες για την ζημιά. Την άλλη ημέρα πήγαμε στην Τροχαία να καταθέσουμε. Δεν γνωρίζω κάτι για το σημείωμα. Την Τετάρτη με πήρε ο κατηγορούμενος και ήρθε να μας βρει και να δικαιολογηθεί».

Ιδιοκτήτρια ΙΧ που υπέστη σοβαρές ζημιές από την πρόσκρουση τόνισε στην κατάθεσή της:« Στις 8 το πρωί μου χτύπησε ο γείτονας και μου είπε ότι έχουν χτυπήσει τα αυτοκίνητά μας. Κανείς δεν άκουσε κάτι μέσα στη νύχτα. Με πήρε η αστυνομία και μας είπε ότι έχει βρεθεί ο οδηγός. Το δικό μου έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Μίλησα με τον κατηγορούμενο, μου είπε ότι πανικοβλήθηκε εκείνη την ώρα».

Συνεργάτιδα Βανδή: «Εγώ πήρα στην ΕΛΑΣ»

Από την πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης η Κατερίνα Παπαμερή, στενή συνεργάτιδα της Δέσποινας Βανδή. «Εγώ βρισκόμουν το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Μίλησα το μεσημέρι του Σαββάτου με τον Β.Μπισμπίκη, γιατί με είχε καλέσει πολλές φορές, όμως κοιμόμουν και το μεσημέρι μιλήσαμε. Μου είπε ότι έχει κάνει ατύχημα στην Φιλοθέη. Και μου είπε να ενημερώσω το αστυνομικό τμήμα Φιλοθέης. Πράγματι, είπα ότι έχει προκαλέσει ατύχημα στην Φιλοθέη και μου ζήτησε να σας γνωστοποιήσω το γεγονός. Έδωσα το όνομα μου στην αστυνομία. Ο κ. Μπισμπίκης με ενημέρωσε για την περιοχή αλλά είχα πανικοβληθεί και δεν τους ανέφερα την ακριβή οδό. Τα στοιχεία του αυτοκινήτου δεν τα είχα μαζί μου. Το μόνο που με παρακίνησε ο αστυνομικός είναι να πάρω την ασφαλιστική εταιρία γιατί μου είπε ότι θα υπάρχουν μπλεξίματα».

Μπισμπίκης: Βρίσκω ένα φυλλάδιο γράφω το τηλέφωνο και ότι εγώ το χτύπησα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στην απολογία του περιέγραψε τις συνθήκες του ατυχήματος:

«Γύρω στις πέντε η ώρα έγινε το ατύχημα καθώς έστριψα στην γωνία, βρήκε από την δεξιά στο αυτοκίνητο. Γυρνάει, μου φεύγει και χτυπάει την μάντρα και τα αυτοκίνητα. Κατεβαίνω κάτω. Κοιτάζω τι έχει συμβεί ότι δεν υπήρχε άνθρωπος. Βρίσκω ένα φυλλάδιο γράφω το τηλέφωνο και ότι εγώ το χτύπησα. Πάω σπίτι κοιμάμαι και με το που σηκώνομαι δωδεκάμισι ώρα παίρνω την Κατερίνα. Της λέω «έχω χτυπήσει δύο αυτοκίνητα πάρε τηλέφωνο την αστυνομία ότι έχω χτυπήσει. Φεύγω, πάω στην εκπομπή . Και έγινε η καταγραφή. Ήμουν σε αναμονή. Την επόμενη μέρα μου λέει να έρθω στο θέατρο λέω έρχομαι στην Κηφισιά. Δεν έτρεχα. Δεν γίνεται.»

«Ηπια μία τσικουδιά, εγώ δεν πήρα τηλέφωνο στην Τροχαία γιατί δεν είμαι καλός σε αυτά»

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μόνο μία τσικουδιά στην γιορτή που βρισκόταν πριν στη Μεταμόρφωση. «Ήταν γιορτή τσικουδιάς, ήπια μια τσικουδιά. Από κακό χειρισμό δικό μου έγινε το ατύχημα . Ήταν πέντε η ώρα το πρωί. Ήξερα ότι θα περίμενα τρεις ώρες εκεί, επειδή δεν είχε νεκρούς. Τελικά χειρότερο ήταν. Λέω, άστο ας πάω σπίτι. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο στην Τροχαία γιατί δεν είμαι καλός σε αυτά. Αφού πήγα στην αστυνομία το μεσημέρι του Σαββάτου. Ειδοποίησα την αστυνομία ειδοποίησα την ασφαλιστική. Σας λέω πως σκέφτηκα. Παρόλα αυτά το μεσημέρι πήρα τηλέφωνο την αστυνομία. Δεν απέφυγα τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει πολυκατοικία. Ένα σπίτι με μεγάλη αυλή και σπίτι πίσω. Ο μαντρότοιχος είναι ξεχωριστά . Εκείνη την στιγμή που έκανα το τροχαίο χτύπησα το κουδούνι. Και όταν της το είπα την Κυριακή μου είπε ότι που να το ακούσω πέντε η ώρα το πρωί. Ήθελα να το χειριστώ θεσμικά. Θεωρώ ότι εκείνη την στιγμή έκανα το λάθος και δεν ειδοποίησα την αστυνομία».

Ο διάλογος Μπισμπίκη με τον εισαγγελέα

Εισαγγελέας: Υπήρχε κάποιος λόγος που βιαζόσασταν να αποχωρήσετε από το σημείο;

Β.Μπισμπίκης: Φοβόμουν ότι θα γίνει ντόρος.

Εισαγγελέας: Τελικά πώς σας εντόπισαν;

Β.Μπισμπίκης: Δεν έχω καταλάβει ούτε εγώ. Η αστυνομία μου είπε ότι είδαμε σε μια κάμερα ένα αυτοκίνητο σαν το δικό μου, κυκλοφορούν πολλά στην περιοχή. Βρήκαν το αυτοκινητικό μου, έξω από το σπίτι μου. Οι γείτονες είπαν ότι είναι του Μπισμπίκη το αυτοκίνητο. Θέλω να πω ότι ζήτησα συγνώμη από τους ανθρώπους εκτός από την κυρία που δεν ήταν εκείνη την στιγμή εκεί της είχα ζητήσει στο τμήμα την Κυριακή. Συγνώμη για την ταραχή που τους έχω δημιουργήσει.

