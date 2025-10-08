2ο Women in STEM Cyprus Summit: Φωνές Αλλαγής

Η επαγγελματική κοινότητα Women in Tech® Cyprus και ο οργανισμός TechIsland® συνδιοργανώνουν το 2ο Women in STEM Cyprus Summit, με τίτλο Voices of Change (Φωνές Αλλαγής), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2025, στο Loft Bar & Restaurant (UNIC Rooftop) στη Λευκωσία.

Το Women in STEM Cyprus Summit 2025 είναι αφιερωμένο στην υποστήριξη των γυναικών στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Σε μια περίοδο που οι πρωτοβουλίες για Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη (DEI) αμφισβητούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, το φετινό Summit έχει ως στόχο πέρα από το να εμπνεύσει, να αποτελέσει κάλεσμα για συστημική αλλαγή, ώστε οι φωνές των γυναικών να ακούγονται εκεί όπου λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις: στη βουλή, στα διοικητικά συμβούλια, στα εργαστήρια, στις τάξεις.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει μια σειρά από ομιλίες και συζητήσεις, με τη συμμετοχή ηγετικών προσωπικοτήτων από την πολιτική, τον επιχειρηματικό κόσμο και την ακαδημαϊκή κοινότητα, οι οποίοι θα αναδείξουν τα εμπόδια, θα ενισχύσουν τη διαφορετικότητα και θα προτείνουν πολιτικές και πρακτικές που προωθούν την πραγματική ισότητα. Επιπρόσθετα, θα διεξαχθούν στοχευμένα εργαστήρια, τα οποία θα προσφέρουν πρακτική στήριξη σε γυναίκες σε όλα τα στάδια της καριέρας τους – από φοιτήτριες και νέες επαγγελματίες μέχρι επιχειρηματίες που αναζητούν στρατηγικές ανάπτυξης.

Επιπλέον, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν και να ανταλλάξουν ιδέες, δημιουργώντας ουσιαστικά δίκτυα που ενισχύουν το καινοτόμο οικοσύστημα της Κύπρου και προάγουν την πρόοδο των γυναικών στο STEM.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν με προεγγραφή. Για εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ομιλητές και την ατζέντα, επισκεφθείτε: https://womenintech-cyprus.org

Η Tanya Romanyukha, Διευθύντρια του Women in Tech® Cyprus και Γενική Διευθύντρια του TechIsland, δήλωσε: «Το Women in STEM Cyprus Summit του 2025 δεν είναι μόνο ένας εορτασμός για τις γυναίκες στο STEM, αλλά μια απαίτηση για δράση. Το ‘Voices of Change’ εκφράζει τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες έχουν θέση στο τραπέζι των αποφάσεων και τη δύναμη να διαμορφώνουν το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μαζί μπορούμε να φέρουμε μακροπρόθεσμη, βιώσιμη αλλαγή».

Το Women in STEM Cyprus Summit πραγματοποιείται με την υποστήριξη των:

Gold Sponsor: MUFG Investor Services

Silver Sponsors: Adsterra, University of Nicosia

Bronze Sponsors: Alphamega, i-Con, Parimatch, INXY Payments

Community Partners: Girls in STEAM Academy, Unity Growth, Cyprus Computer Society