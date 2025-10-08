Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στα €257 εκατ. μειώθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Βελτίωση παρουσίασε το δεύτερο τρίμηνο του 2025 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου

Βελτίωση παρουσίασε το δεύτερο τρίμηνο του 2025 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών, το  έλλειμμα μειώθηκε από €341,7 εκατ. που ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2024, στα €257,3 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025. 

Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €280,9 εκατ. ελλείμματος ύψους €363,6 εκατ. πέρσι.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) το Τ2 2025 σημείωσε βελτίωση, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €30.094,9 εκατ., έναντι €30.420,9 εκατ. που ήταν το πρώτο τρίμηνο 2025. 

Η ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €11.480,9 εκατ. έναντι καθαρής θέσης παθητικού ύψους €11.871,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα €232.988,2 εκατ. έναντι €233.599,8 εκατ. που ήταν το πρώτο τρίμηνο 2025. Τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν μείωση στα €223.083,6 εκατ., από €223.482,2 εκατ.. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €213,0 εκατ., στα €9.904,6 εκατ.

Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €59.044,1 εκατ. έναντι €59.569,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα -€24.313,4 εκατ. από -€23.924,4 εκατ.

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑεμπόριοΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα