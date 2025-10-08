Στα €257 εκατ. μειώθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Βελτίωση παρουσίασε το δεύτερο τρίμηνο του 2025 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών, το έλλειμμα μειώθηκε από €341,7 εκατ. που ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2024, στα €257,3 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €280,9 εκατ. ελλείμματος ύψους €363,6 εκατ. πέρσι.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) το Τ2 2025 σημείωσε βελτίωση, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €30.094,9 εκατ., έναντι €30.420,9 εκατ. που ήταν το πρώτο τρίμηνο 2025.

Η ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €11.480,9 εκατ. έναντι καθαρής θέσης παθητικού ύψους €11.871,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα €232.988,2 εκατ. έναντι €233.599,8 εκατ. που ήταν το πρώτο τρίμηνο 2025. Τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν μείωση στα €223.083,6 εκατ., από €223.482,2 εκατ.. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €213,0 εκατ., στα €9.904,6 εκατ.

Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €59.044,1 εκατ. έναντι €59.569,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα -€24.313,4 εκατ. από -€23.924,4 εκατ.