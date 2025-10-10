Δύο νομοσχέδια για Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)

Στη βουλή κατατέθηκαν χθες δύο νομοσχέδια που αφορούν τις Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6 Σεπτεμβρίου.

Τα νομοσχέδια είναι: 1. Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) (Αρ. Χ) Νόμος του 2025» και 2. «Ο περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) (Αρ. Χ) Νόμος του 2025»

Όπως αναφέρει σε επιστολή του προς τη βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σκοπός των προτεινόμενων νομοσχεδίων είναι η ορθότερη εναρμόνιση των βασικών νόμων με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία έχουν ενσωματώσει, ήτοι, με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ,Υ 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ, κατόπιν υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG FISMA) στα πλαίσια του ελέγχου πληρότητας των εθνικών μέτρων μεταφοράς της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034, στο κυπριακό δίκαιο.

Στην εισηγητική έκθεση, επισημαίνεται ότι η διόρθωση στον «περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικό) (Αρ. Χ) Νόμο του 2025» αφορά μία εκ παραδρομής λανθασμένη παραπομπή. Όσον αφορά τον «περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικό) (Αρ. Χ) Νόμο του 2025», διαγράφεται η αναφορά σε έκδοση Οδηγίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Ειδικότερα, κρίνεται ότι δεν χρήζει να ρυθμιστεί οτιδήποτε περαιτέρω με Οδηγία της ΕΚΚ, εφόσον οι υποχρεώσεις της ΚΕΠΕΥ (Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) σε σχέση με τα σχέδια ανάκτησης ρευστότητας καθορίζονται ρητά στο εδάφιο 18 του άρθρου 47 του «περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμου» [Ν. 97(I)/2021].

Τα σχέδια ανάκτησης ρευστότητας, είναι σχέδια που καταρτίζουν οι ΕΠΕΥ (Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) για να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε ξαφνικές πιέσεις ρευστότητας, δηλαδή να διαχειριστούν περιόδους οικονομικής δυσχέρειας χωρίς να κινδυνεύσει η βιωσιμότητά τους ή το επενδυτικό κοινό. Η διαγραφή της αναφοράς σε έκδοση Οδηγίας από την ΕΚΚ δεν μειώνει τη ρυθμιστική πληρότητα του νομοθετικού πλαισίου.

Αντιθέτως, αποφεύγει περιττές ρυθμίσεις, επιτυγχάνοντας σαφήνεια και συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034, όπως ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα προτεινόμενα νομοσχέδια δεν έχουν τεθεί σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς δεν παρείχετο η δυνατότητα εξάσκησης οποιασδήποτε διακριτικής ευχέρειας.