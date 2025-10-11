Θεατρική παράσταση με πρωταγωνιστές άτομα με νοητική αναπηρία του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου

Μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση υπό τον τίτλο « Ρωμαίος Ιουλιέτα και το σόι τους» με συγγραφέα την Μαρία Ν. Κίτρα, παρουσίασε το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή Κάτω Βρύση Γεροσκήπου.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ χορηγός φιλοξενίας ήταν ο Δήμος Ιεροπηπίας.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην παράσταση πρωταγωνίστησαν ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία από την Ερασιτεχνική Ομάδα Θεάτρου του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου, τα οποία με το ταλέντο και τη δημιουργικότητα τους έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα ένταξης και κοινωνικής ισότητας.

Μαζί τους εμφανίστηκαν μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος, ερασιτέχνες ηθοποιοί από το Θεατρικό Εργαστήρι Γεροσκήπου 2001, καθώς και εθελοντές χορευτές από τα Επιμορφωτικά Κέντρα Πάφου υπό την διδασκαλία της δρ.Κωνσταντίας Χατζηευτυχίου.

Όπως αναφέρθηκε από τους διοργανωτές η θεατρική πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη των ικανοτήτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και την ενεργή ένταξη τους στα πολιτιστικά δρώμενα της κοινωνίας μας, προβάλλοντας την αξία της συνεργασίας, της αποδοχής και της δημιουργικής συμμετοχής.

Η Nιόβη Μιχαήλ Φακοντή Διευθύντρια του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου ανέφερε πως το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, εδώ και 35 χρόνια, υπηρετεί με αγάπη και αφοσίωση τα άτομα με νοητική αναπηρία, προσφέροντας φροντίδα, σεβασμό και ευκαιρίες για δημιουργία και εξέλιξη.

Το αποψινό μας θέατρο, είπε η κ. Φακοντή, είναι κάτι περισσότερο από μια παράσταση είναι μια γιορτή αγάπης, δημιουργίας και αποδοχής. Εξέφρασε τις ευχαριστίες της στην ομάδα θεάτρου του Ιδρύματος αλλά και πάνω απ’ όλα, όπως είπε, στα παιδιά που κάθε μέρα τους μαθαίνουν τι σημαίνει δύναμη, υπομονή και αληθινό χαμόγελο.

«Με τη δική τους ψυχή, τη χαρά και το πάθος τους, δίνουν ζωή στη σκηνήκαι μας θυμίζουν πως το μεγαλύτερο ταλέντο είναι η καρδιά» ανέφερε η κ. Φακοντή , σημειώνοντας παράλληλα πως « αυτά τα παιδιά, με τη μοναδικότητά τους, δεν παίζουν απλώς έναν ρόλο μας δείχνουν με τον πιο όμορφο τρόπο να αγαπάμε, να πιστεύουμε και να ελπίζουμε».

Το θέατρό μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισε η κ. Φακοντή ότι «όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αναπηρία, μπορούν να συμμετέχουν, να δημιουργούν και να λάμπουν μέσα από το ταλέντο και την ψυχή τους». «Μαζί μπορούμε και πρέπει να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στα άτομα με νοητική αναπηρία, να τους δίνουμε ευκαιρίες και να χτίζουμε μια κοινωνία πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη, γιατί το μέλλον ανήκει σε όλους, και γίνεται πιο φωτεινό όταν το χτίζουμε μαζί», συμπλήρωσε.

Aκολούθως η κ. Φακοντή ευχαρίστησε θερμά την Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας για την τιμή να θέσει τη σημερινή τους θεατρική εκδήλωση υπό την αιγίδα της, τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνεχή και ουσιαστική στήριξή τους, καθώς και για την παραχώρηση του χώρου που τους φιλοξένησε χτες , την εκπαιδεύτριά τους, κυρία Μαρίνα Καραμιχαήλ, τις φροντίστριες Νίκη Λοΐζου και Μαρία Σκορδή, τα μέλη του Θεατρικού Εργαστηρίου, κύριο Νεοφύτου Παύλου και Ηράκλεια Παύλου, καθώς και τη χοροδιδάσκαλο, δρ Κωνσταντία Χατζηευτυχίου.

Καταληκτικά ευχαρίστησε τους εθελοντές, τους χορηγούς, το προσωπικό του Ιδρύματος και όλους εκείνους που, με την προσφορά και την αγάπη τους, έκαναν τη χθεσινή βραδιά πραγματικότητα.

Το δικό του χαιρετισμό απηύθυνε επίσης και ο Χάρης Πάζαρος πρόεδρος του Συμπλέγματος ΚοιλάδωνΔιαρίζου Ξερού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου ο οποίος έστειλε μεταξύ άλλων το μήνυμα της προστασίας, προώθησης και εξασφάλισης της πλήρης και ίση απόλαυσης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρία αλλά και στην προώθηση της αξιοπρεπούς, αυτόνομης και ανεξάρτητης διαβίωσή τους.