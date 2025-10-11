ΠΟΕΔ: Την Πέμπτη στο 100μελές το Σχέδιο Αξιολόγησης

Η ΠΟΕΔ αποφασίζει την Πέμπτη πώς θα χειριστεί το ζήτημα για το σχέδιο Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών, με την Πρόεδρό της Μύρια Βασιλείου να δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι το νομοθέτημα που κατατέθηκε στη Βουλή δεν περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που ανέμεναν και επί της ουσίας παραμένει το ίδιο, όπως αυτό είχε κατατεθεί τον Ιούνιο του 2025.

Η κ. Βασιλείου σημείωσε ότι η ΠΟΕΔ με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που της αναλογεί για ένα τόσο σοβαρό θέμα, το οποίο θα επηρεάσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς αλλά και τις επόμενες γενιές εκπαιδευτικών, θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα πάρει τις τελικές τις αποφάσεις.

«Ως εκ τούτου, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, έχει συγκληθεί το εκατονταμελές συμβούλιο της Οργάνωσης για να αποφασιστεί ο τρόπος διαχείρισης του θέματος», είπε, ενώ επεσήμανε πως ένα σύστημα αξιολόγησης δεν είναι το μαγικό ελιξίριο που θα διορθώσει όλα τα κενά και όλα τα προβλήματα που εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Ερωτηθείσα από το ΚΥΠΕ σχετικά με το σχέδιο Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και κληθείσα να σχολιάσει τη χθεσινή αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, η κ. Βασιλείου είπε ότι το νομοθέτημα που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά στην αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου, «δυστυχώς δεν περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που αναμέναμε και επί της ουσίας παραμένει το ίδιο, όπως αυτό είχε κατατεθεί τον Ιούνιο του 2025».

Είναι, είπε, «έντονα γραφειοκρατικό, δεν διορθώνει υφιστάμενες στρεβλώσεις ενώ σοβαρά ζητήματα παραμένουν αδιευκρίνιστα και απλά παραπέμπονται σε αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, χωρίς και εκεί να διευκρινίζεται η διαδικασία λήψης απόφασης», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι τους ξενίζει η πρόθεση του ΥΠΑΝ, η οποία καταγράφεται σε επιστολή που τους έχει σταλεί, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για το εν λόγω νομοσχέδιο, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενδέχεται να αποσύρει μέρος ή και όλες τις προτεινόμενες αλλαγές.

«Σε μια διαδικασία διαλόγου, οι δύο πλευρές πείθονται μέσα από επιχειρήματα και όχι μέσα από δηλώσεις που υπονομεύουν την ίδια τη διαδικασία αλλά και την αξιοπιστία της Επίσημης Πλευράς», σημείωσε.

Όπως είπε η κ. Βασιλείου, «βρισκόμαστε σε ένα χρονικό σημείο όπου οι Εκπαιδευτικοί που είναι μέσα στο σύστημα, βρίσκονται στα πρόθυρα της εργασιακής εξουθένωσης, λόγω και των πολλαπλών προκλήσεων που καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν».

«Παράλληλα, καταγράφεται έλλειψη ενδιαφέροντος από νέους εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν θέση στα Δημόσια Σχολεία. Θα ανέμενε λοιπόν κανείς, μέσα από ένα νέο σύστημα αξιολόγησης, τα πράγματα να γίνονταν καλύτερα και να δίνονταν ανάσες ανανέωσης και εκσυγχρονισμού. Δυστυχώς εκείνο που προδιαγράφεται μέσα από το προτεινόμενο νομοθέτημα είναι η κατακόρυφη αύξηση των καθηκόντων όλων των εκπαιδευτικών και ένα αίσθημα συνεχούς λογοδοσίας», συμπλήρωσε.

Και είναι άξιον απορίας, συνέχισε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, το γεγονός ότι η επίσημη πλευρά δηλώνει ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα θα διορθώσει και θα εκσυγχρονίσει.

«Πώς αλήθεια; Μέσα από τον επιπλέον φόρτο εργασίας και τα επιπλέον καθήκοντα; Μέσα από την ασταμάτητη διαδικασία αξιολόγησης; Και πότε οι εκπαιδευτικοί θα έχουν χρόνο να εστιάσουν στη διδασκαλία και στην επί της ουσίας στήριξης των παιδιών, όταν ο χρόνος τους θα αναλώνεται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες; Και πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι ένα σύστημα αξιολόγησης δεν είναι το μαγικό ελιξίριο που θα διορθώσει όλα τα κενά και όλα τα προβλήματα που εκπαιδευτικού μας συστήματος. Είναι σαφώς ένα σημαντικό κομμάτι του αλλά όχι το μόνο και όχι από μόνο του», επισημαίνει.

Υπογράμμισε, επιπρόσθετα, ότι όταν απουσιάζουν τα βασικά από τα σχολεία μας, όταν οι εκπαιδευτικοί καθημερινά παλεύουν να καλύψουν τα κενά του συστήματος ώστε να διαπαιδαγωγήσουν επαρκώς τα παιδιά και όταν η επίσημη πλευρά δεν στηρίζει επαρκώς τα δημόσια σχολεία, τότε επί της ουσίας το νέο νομοσχέδιο δεν θα είναι τίποτα περισσότερο από ένα ακόμη τυπικά διεκπεραιωτικό στη λίστα της Κυβέρνησης, κενό ουσίας.

Η κ. Βασιλείου ανέφερε ότι η ΠΟΕΔ με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που της αναλογεί για ένα τόσο σοβαρό θέμα, το οποίο θα επηρεάσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς αλλά και τις επόμενες γενιές εκπαιδευτικών, θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα πάρει τις τελικές τις αποφάσεις.

«Ως εκ τούτου, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, έχει συγκληθεί το εκατονταμελές συμβούλιο της Οργάνωσης για να αποφασιστεί ο τρόπος διαχείρισης του θέματος», κατέληξε.

ΚΥΠΕ