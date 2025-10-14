Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Θελέτρα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

 

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το απόγευμα της Τρίτης η πυρκαγιά παρά την κοινότητα Θελέτρα στην Πάφο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική και τις προκαταρκτικές εξετάσεις η φωτιά κατέκαψε περίπου τέσσερα δεκάρια σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Λόγω του δύσβατου της περιοχής στην κατάσβεση της φωτιάς συνέδραμαν εκτός από τις επίγειες δυνάμεις και δύο πτητικά μέσα  πυρόσβεσης. Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στην σκηνή παρέμειναν δυνάμεις πυρόσβεσης για αποφυγή τυχόν αναζωπύρωσης της φωτιάς.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα