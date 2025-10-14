Υπό έλεγχο η φωτιά στην Θελέτρα

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το απόγευμα της Τρίτης η πυρκαγιά παρά την κοινότητα Θελέτρα στην Πάφο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική και τις προκαταρκτικές εξετάσεις η φωτιά κατέκαψε περίπου τέσσερα δεκάρια σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Λόγω του δύσβατου της περιοχής στην κατάσβεση της φωτιάς συνέδραμαν εκτός από τις επίγειες δυνάμεις και δύο πτητικά μέσα πυρόσβεσης. Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στην σκηνή παρέμειναν δυνάμεις πυρόσβεσης για αποφυγή τυχόν αναζωπύρωσης της φωτιάς.