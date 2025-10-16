Συμμετοχή πέραν των 100 εκπροσώπων εθνικών συνδέσμων τουρισμού στην 91η Γενικής Συνέλευσης της HOTREC

Με τη συμμετοχή πέραν των 100 εκπροσώπων εθνικών συνδέσμων τουρισμού από όλη την Ευρώπη, ξεκίνησαν σήμερα Πέμπτη στο Aliathon Resort στην Πάφο οι εργασίες της 91ης Γενικής Συνέλευσης της HOTREC (Hotels, Restaurants & Cafés in Europe), του κορυφαίου θεσμικού φορέα εκπροσώπησης της ευρωπαϊκής ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου, η συνέλευση φιλοξενείται φέτος στην Κύπρο, με διοργανωτή τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), σε μια συγκυρία ιδιαίτερης σημασίας καθώς η χώρα μας προετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το γεγονός αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θεσμική και πολιτική βαρύτητα της φετινής Γενικής Συνέλευσης, καθιστώντας την σημείο αναφοράς για τον πανευρωπαϊκό διάλογο γύρω από το μέλλον της φιλοξενίας.

Κατά τον εναρκτήριο του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, κ. Θάνος Μιχαηλίδης, καλωσόρισε τα μέλη της HOTREC στην ιστορική Πάφο και ανέδειξε τις μεγάλες κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία, όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η πίεση από το κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά και οι προοπτικές που δημιουργεί η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

«Η HOTREC συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωτικό φόρουμ για διάλογο, ανταλλαγή γνώσης και συλλογική διεκδίκηση. Σε περιόδους μετασχηματισμού και κατακερματισμού, χρειαζόμαστε μια ισχυρή, ενιαία φωνή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια φωνή που να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των επιχειρήσεών μας, των ανθρώπων μας και των κοινοτήτων μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, επανέλαβε τη σημασία του τουρισμού ως ακρογωνιαίου λίθου της κυπριακής οικονομίας, με συνεισφορά άνω του 13% στο ΑΕΠ και εργοδότηση 120.000 εργαζομένων άμεσα ή έμμεσα.

Αναφερόμενος στην επερχόμενη Προεδρία της ΕΕ από την Κύπρο, σημείωσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία – με φιλοδοξία και αυτοπεποίθηση – για να χτίσουμε πάνω στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030, αλλά και να εξερευνήσουμε νέους ορίζοντες για τον ευρωπαϊκό τουρισμό».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της HOTREC, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, τόνισε τον ρόλο της φιλοξενίας ως ζωτικής σημασίας οικονομικής και κοινωνικής δύναμης για την Ευρώπη: «Ο τομέας μας περιλαμβάνει περισσότερες από δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις – ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ και μπαρ – που ενσαρκώνουν καθημερινά το ευρωπαϊκό πνεύμα φιλοξενίας. Συνδέουμε πολιτισμούς, ενισχύουμε τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργούμε ευημερία για όλους».

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, κ. Χρίστος Αγγελίδης, υπογράμμισε ότι η ανάληψη της διοργάνωσης αυτής της εμβέλειας αποτελεί για την Κύπρο τιμή, αλλά και ευκαιρία διεθνούς ανάδειξης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού και ως αξιόπιστου συνομιλητή στον ευρωπαϊκό διάλογο για τον τουρισμό. Οι εργασίες της Συνέλευσης θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, με θεματικές παρεμβάσεις που καλύπτουν κρίσιμους τομείς όπως: εργασία και δεξιότητες, ψηφιακός μετασχηματισμός, βιωσιμότητα, ενεργειακή στρατηγική και ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος.