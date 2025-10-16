Νέες συναντήσεις για την ΑΤΑ αύριο

Οι διαδοχικές συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Οικονομικών για τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, ήταν χρήσιμες και παραγωγικές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας.

Η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συναντήσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, με στόχο την κατάληξη σε μόνιμη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αναφέρεται.