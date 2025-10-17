Προωθεί έργα σε όλα τα διαμερίσματα του ο Δ.Π.Χρυσοχούς

Προωθεί έργα σε όλα τα διαμερίσματα του ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς υπεγράφησαν χτες τα συμβόλαια με την εταιρεία Ευπαλίνος Μελετητική ΕΠΕ, για πέντε σημαντικά έργα που αφορούν μελέτη, σχεδιασμό, αδειοδότηση και επίβλεψη σε διάφορες περιοχές του Δήμου .

Τα έργα περιλαμβάνουν διαμόρφωση πυρήνα στα δημοτικά διαμερίσματα Αγίας Μαρίνας, Πωμού και Νέων Δημμάτων.Ακόμη κατασκευή πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμου και κυκλικού κόμβου από τη ψαροταβέρνα “Σούλι” έως τα Λουτρά της Αφροδίτης, στα όρια του δημοτικού διαμερίσματος Νέου Χωριού .

Επίσης κατασκευή πεζοδρομίων σε διάφορα τμήματα του δρόμου Αργάκας – Πωμού.

Με τα έργα αυτά, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς προχωρά αποφασιστικά στη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών υποδομών, που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής όλων των συνδημοτών μας, και θα ενισχύσουν την προσβασιμότητα και την ελκυστικότητα της περιοχής μας για όλους τους επισκέπτες.

Ο Δ.Π.Χρυσοχούς στέλνει το μήνυμα ότι συνεχίζει με σχέδιο, όραμα και έργα – για όλους, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.