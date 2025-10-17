Ε.Ο.Α. Πάφου: Καθαρισμός φρεατίων και αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων

O Ε.Ο.Α. Πάφου προχωρά στον καθαρισμό φρεατίων και αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου, στις 25 Αυγούστου 2025, υπέγραψε συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία Χριστάκης Μαυρουδής ΛτΔ, για τον «Καθαρισμό φρεατίων και αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων», στην περιοχή ευθύνης του πρώην Σ.Α.ΠΑ., με ημερομηνία έναρξης των εργασιών την 1 η Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Ε.Ο.Α. Πάφου συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη, τη θωράκιση των υποδομών και την προστασία των πολιτών, μέσα από έγκαιρο σχεδιασμό και συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς.

Όπως αναφέρεται στο πλαίσιο των πιο πάνω, ο Ε.Ο.Α. Πάφου έχει εντατικοποιήσει τις ενέργειές του με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των όμβριων υδάτων και την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, έχει προβεί στις ακόλουθες δράσεις:

1. Καθαρισμός φρεατίων και σωλήνων αποχέτευσης Στα πλαίσια συμβολαίου παροχής υπηρεσιών από εξειδικευμένο ιδιώτη εργολάβο γίνονται προληπτικοί καθαρισμοί των φρεατίων συλλογής και των σωλήνων παροχέτευσης όμβριων υδάτων στους οχετούς μεταφοράς προς τους αποδέκτες (φυσικά αργάκια, ανοιχτά κανάλια, κιβωτοειδή κεντρικούς οχετούς, θάλασσα).

2. Απομάκρυνση φερτών υλικών από αποδέκτες Γίνονται καθαρισμοί των αποδεκτών από συσσωρευμένα φερτά υλικά, βλάστηση και δέντρα ώστε να διευκολύνεται η απόρριψη και ελεύθερη ροή των όμβριων υδάτων.

3. Καθαρισμός δημόσιων χώρων και δρόμων Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, καθαρίζονται οι δρόμοι και οι ανοιχτοί χώροι, με σκοπό την αποτροπή φραξίματος των σχαρών στα φρεάτια.

4. Άμεση επέμβαση κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Έχει καταρτιστεί επιχειρησιακό πρόγραμμα με 5 πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία, τα οποία θα βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή και ετοιμότητα για άμεση ανταπόκριση. Ο συντονισμός των συνεργείων γίνεται από τους αρμόδιους λειτουργούς του Οργανισμού.

Ο Ε.Ο.Α. Πάφου, προστίθεται στην ανακοίνωση, παραμένει προσηλωμένος στην πρόληψη και στην προστασία της ασφάλειας των πολιτών και των υποδομών της επαρχίας. Καλούμε το κοινό να αποφεύγει τη ρίψη απορριμμάτων στα φρεάτια και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για ασφαλέστερο χειμώνα.

Προτρέπει επίσης το κοινό όπως, σε περίπτωση που διαπιστώσει υπερχείλιση, ζημιά ή μετακίνηση καλύμματος φρεατίου ή παρατηρήσει ότι μπροστά από το σπίτι του υπάρχουν ακαθαρσίες που μπορεί να εμποδίσουν το δίκτυο ομβρίων υδάτων, να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 77777343.