Showmethemoney: Το καλώδιο παραμένει στην πρίζα και η Tenstorrent ψηφίζει Κύπρο

Από το μπαράζ επαφών της περασμένης εβδομάδας σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και συγκεκριμένα την τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν με τους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδος και Κύπρου και η τεχνοκρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, ΡΑΕΚ, ΑΔΜΗΕ, του υφυπουργού Ενέργειας της Ελλάδας, Νίκου Τσάφου και του πρέσβη της Κύπρου στην Αθήνα, Σταύρου Αυγουστίδη, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης παραμένει ζωντανό, αλλά μένει χωρίς απάντηση το πώς θα προχωρήσει το έργο. Η επίλυση των οποίων ρυθμιστικών ζητημάτων είναι σχετικά εύκολη, αλλά το δύσκολο κομμάτι είναι η εκταμίευση των €25 εκατ. προς την ΑΔΜΗΕ και η πραγματοποίηση των ερευνών στον βυθό από τη NEXANS. Θα αποφύγουμε κάθε πρόβλεψη για τη συνέχεια. Τα επόμενα βήματα απαιτούν τη λήψη μιας πολιτικής απόφασης από την πλευρά της Κύπρου για την εκταμίευση των €25 εκατ., η οποία απόφαση θα αλλάξει το κλίμα και θα μετατοπίσει το βάρος της ευθύνης για την υλοποίηση του έργου. Για να το θέσουμε και λίγο πιο πονηρά αυτή τη στιγμή χωρίς την εκταμίευση όλο το βάρος των πιέσεων πέφτει στην πλευρά της Κύπρου. Αν τα χρήματα εκταμιευτούν θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδείξουν ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει.

Ο ιδιωτικός τομέας βλέπει ευκαιρίες

Ανεξάρτητα με το τι γίνεται στην υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ο ιδιωτικός τομέας προσπαθεί συστηματικά να ενισχύσει τις διμερείς επιχειρηματικές σχέσεις.

Οι οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τρόποι για προώθηση και διεύρυνσή τους ήταν το κύριο αντικείμενο συζήτησης κατά την εθιμοτυπική συνάντηση της ηγεσίας του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας με τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνο Κόλλια.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου, Ιωσήφ Ιωσήφ, ενημέρωσε τον Έλληνα πρέσβη για τις πρωτοβουλίες και δράσεις του συνδέσμου τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο κ. Κόλλιας εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στις δραστηριότητες του συνδέσμου, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε μια σειρά δράσεων που θα αναληφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής πρόεδρος του συνδέσμου, Παναγιώτης Παπαφιλίππου, η αντιπρόεδρος Ξένια Φωτίου και ο αρμόδιος λειτουργός του ΚΕΒΕ, Λουκάς Λίνκης. Ο εκάστοτε πρέσβης της Ελλάδας είναι τιμής ένεκεν και επίτιμο μέλος του δ.σ. του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας.

Η Tenstorrent στην Κύπρο

Η προσέλκυση εταιρειών τεχνολογίας από το εξωτερικό είναι ένα από τα μέτωπα που πάμε καλά. Στην Κύπρο έχει δημιουργηθεί ήδη ένα τεχνολογικό hub το οποίο λειτουργεί ως πόλος έλξης και για άλλες τεχνολογικές εταιρείες.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) προχώρησε στην υπογραφή στρατηγικού μνημονίου συνεργασίας με την Tenstorrent Inc. Πρόκειται για μια εταιρεία τεχνολογίας που ιδρύθηκε το 2016 στον Καναδά και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη επεξεργαστών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI chips) και αρχιτεκτονικών RISC-V. Δημιουργεί υλικό και λογισμικό για εφαρμογές AI και deep learning, ανταγωνιζόμενη κολοσσούς όπως η Nvidia. Η συνεργασία βάζει την Κύπρο στην καρδιά των εξελίξεων στους τομείς της ΑΙ, των υπολογιστών υψηλής απόδοσης και της ψηφιακής κυριαρχίας. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο επικεφαλής επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Σκουρίδης, ως ex-officio πρόεδρος του ΙδΕΚ και ο CEO της Tenstorrernt, Jim Keller. Ο τελευταίος συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

