Ενώπιον «επαρχιακού δικαστηρίου» στο Τρίκωμο οι 2 απο τους 5 Ε/κ

Οι 3 εναντίον των οποίων αποσύρθηκαν οι καταγγελίες παραμένουν στα κατεχόμενα αφού συνεχίζεται εναντίον τους η διαδικασία στο "στρατιωτικό δικαστήριο".

Ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο είναι προγραμματισμένο να εμφανιστούν εκ νέου σήμερα, Τρίτη, στις 11:30 το πρωί οι δύο εκ των πεντε Ελληνοκύπριοι που κρατούνται παράνομα από τις κατοχικές αρχές από τις 19 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά την προηγούμενη «δικάσιμο» την 1η Οκτωβρίου το «δικαστήριο» αποφάσισε την απόσυρση των "κατηγοριών" που αφορούσαν «παράνομη είσοδο σε ξένη περιουσία» και την «πρόκληση ανησυχίας» μετά από πρόταση της "κατηγορούσας αρχής" ενώ συνεχίστηκε η διαδικασία για την "κατηγορία" για "παραβίαση προσωπικών δεδομένων" εναντίον δύο εκ των Ελληνοκυπρίων με την "κατηγορούσα αρχή" να ζητεί χρόνο.

Εξάλλου, μετά τη χθεσινή διαδικασία ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» ορίστηκε όπως στις 7 Νοεμβρίου ανακοινωθεί η απόφαση για την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων που κατηγορούνται για «παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη πρώτου βαθμού».

ΚΥΠΕ

