«Κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο: Άφαντοι οι ληστές, κλειστό το μουσείο τη Δευτέρα

Μέσα σε μόλις επτά λεπτά, στο φως της ημέρας και στην καρδιά του Παρισιού, μια ομάδα ληστών πραγματοποίησε ό,τι ήδη αποκαλείται η «κλοπή του αιώνα». Οι δράστες, μεταμφιεσμένοι σε εργάτες, ανέβηκαν με αναβατόριο στον πρώτο όροφο του Μουσείου του Λούβρου, διέρρηξαν την περίφημη Πινακοθήκη Απόλλων και εξαφανίστηκαν με κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από τα γαλλικά κοσμήματα του στέμματος, χρονολογούμενα από την εποχή του Ναπολέοντα.

Το μουσείο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα, καθώς οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ ειδικοί εκτιμούν πως οι πιθανότητες ανάκτησης των θησαυρών είναι ελάχιστες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μουσείου στο X (πρώην Twitter), η διοίκηση εξέφρασε τη λύπη της για το προσωρινό κλείσιμο, την ώρα που η Γαλλία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τις συνέπειες της θρασύτατης ληστείας. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν αντικείμενα από τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, που χρονολογούνται από την εποχή του Ναπολέοντα.

Η ληστεία βήμα προς βήμα

Οι ληστές χρησιμοποίησαν σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων, μία από τις πιο περίτεχνες αίθουσες του μουσείου, μέσω παραθύρου.

Εφοδιασμένοι με γωνιακό τροχό και καυστήρα, στόχευσαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, η επιχείρηση διήρκεσε μόλις επτά λεπτά: «Στις 9:34 π.μ., μισή ώρα μετά το άνοιγμα, δύο άνδρες που φορούσαν κίτρινα γιλέκα έσπασαν ένα παράθυρο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι δράστες «έφυγαν στις 9:38 π.μ.» με δύο σκούτερ, κινούμενοι κατά μήκος του Σηκουάνα.

Μεταξύ των κλοπιμαίων ήταν ένα σετ κολιέ και σκουλαρίκια με σμαράγδια, γαμήλιο δώρο του Ναπολέοντα στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρία-Λουίζα της Αυστρίας, τον Μάρτιο του 1810. Το κόσμημα περιείχε 32 κομμένα σμαράγδια και 1.138 διαμάντια. Από τα εννέα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν, οκτώ παραμένουν αγνοούμενα.

Σοκ και πολιτικές αντιδράσεις

Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν αναγνώρισε ότι η ληστεία ανέδειξε σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας στο μουσείο.

«Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί τα παράθυρα δεν είχαν ασφαλιστεί, ή γιατί ένα αναβατόριο βρισκόταν σε δημόσιο δρόμο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι έχουμε αποτύχει», δήλωσε στο France Inter.

Πρόσθεσε ότι «όλοι οι Γάλλοι νιώθουν σαν να τους έχουν ληστέψει».

Η ληστεία ως “στιλέτο στην καρδιά της Γαλλίας”

Η συγγραφέας Elaine Sciolino, γνωστή για το έργο της «Adventures in the Louvre: How to Fall in Love with the World’s Greatest Museum», χαρακτήρισε το περιστατικό «στιλέτο στην καρδιά της Γαλλίας και της ιστορίας της».

Το Λούβρο, που αρχικά χτίστηκε ως φρούριο πριν εξελιχθεί σε παλάτι της βασιλικής οικογένειας, αποτελεί σύμβολο του γαλλικού πολιτισμού και της κρατικής ισχύος.

Η αναπαράσταση της “κλοπής του αιώνα”

Η γαλλική δημόσια τηλεόραση παρουσίασε τη Δευτέρα (20.10.2025) γραφική αναπαράσταση της κινηματογραφικής επιχείρησης, αφήνοντας το κοινό άφωνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι τέσσερις ληστές έφτασαν στο σημείο γύρω στις 9 π.μ. με σκούτερ και όχημα με αναβατόριο, φορώντας στολές συνεργείου. Ανέβηκαν από την νότια πλευρά του μουσείου, που βλέπει στον Σηκουάνα, και χρησιμοποίησαν ισχυρό αλυσοπρίονο για να διαρρήξουν το τζάμι.

Το εργαλείο εγκαταλείφθηκε μέσα στο όχημα, γεγονός που αποδεικνύει – σύμφωνα με ειδικούς ασφαλείας – ότι η ληστεία ήταν καλά σχεδιασμένη και εξαιρετικά γρήγορη.

Οι δράστες διέφυγαν ανενόχλητοι, την ώρα που η περιοχή βρισκόταν σε σχετική ησυχία λόγω Κυριακής.

Η ομάδα BRB ανέλαβε τις έρευνες για την «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο

«Ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στην ιστορία της Γαλλίας» – Οι αρχές σε αγώνα δρόμου πριν χαθούν τα ίχνη των κοσμημάτων του στέμματος

Την εξειδικευμένη αστυνομική μονάδα BRB (Brigade de Répression du Banditisme) του Παρισιού έχουν «επιστρατεύσει» οι γαλλικές αρχές για τη διερεύνηση της κλοπής των ανεκτίμητων κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος από το Μουσείο του Λούβρου. Πρόκειται για μια από τις πιο διάσημες ομάδες της αστυνομίας, με μακρά εμπειρία σε ληστείες υψηλού προφίλ, όπως αυτή του δαχτυλιδιού αρραβώνα της Κιμ Καρντάσιαν το 2016.

Ο ερευνητής τέχνης Άρθουρ Μπραντ χαρακτήρισε την επιχείρηση «ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στην ιστορία της Γαλλίας». Η BRB, με περίπου 100 πράκτορες —εκ των οποίων 12 ειδικευμένοι σε κλοπές μουσείων— έχει αναλάβει τον πλήρη συντονισμό των ερευνών.

Πώς κινούνται οι ερευνητές

Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάμερες ασφαλείας, τηλεφωνικά αρχεία και εγκληματολογικά δεδομένα, ενώ ενεργοποιούνται και πληροφοριοδότες του δικτύου της BRB.

«Μπορούν να έχουν ομάδες που εργάζονται πάνω σε αυτό 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο ερευνητής Szkudlara, εκφράζοντας «100% εμπιστοσύνη» ότι οι κλέφτες θα συλληφθούν.

Η αστυνομία εστιάζει στα βίντεο των προηγούμενων εβδομάδων, αναζητώντας ύποπτες κινήσεις γύρω από το μουσείο, ενώ ελέγχει πιθανά ίχνη διαφυγής των δραστών μέσω των όχθων του Σηκουάνα.

Ο φόβος για τη μοίρα των κοσμημάτων

Η αστυνομία βρίσκεται σε αγώνα δρόμου με τον χρόνο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος τα κλεμμένα κοσμήματα να αλλοιωθούν ή να διαμελιστούν. Η πρώην αστυνομικός του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών, Κορίν Σαρτρέλ, προειδοποίησε ότι τα αντικείμενα ενδέχεται να καταλήξουν σε διεθνή κέντρα διαμαντιών, όπως η Αμβέρσα, «όπου ενδεχομένως υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την προέλευση των αντικειμένων».

Ο ιδρυτής της Art Recovery International, Κρίστοφερ Μαρινέλο, τόνισε ότι: «Μόλις κοπούν σε μικρότερα κοσμήματα, η κλοπή έχει ολοκληρωθεί. Τελείωσε. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ αυτά τα κομμάτια άθικτα».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πιθανότητα ανάκτησης κλεμμένων έργων τέχνης είναι εξαιρετικά μικρή· για τα κοσμήματα είναι ακόμη μικρότερη.

Οι ύποπτοι: οι «Ροζ Πάνθηρες» στο μικροσκόπιο

Οι πληροφορίες των γαλλικών αρχών αναφέρουν ότι πίσω από τη ληστεία ενδέχεται να βρίσκεται η διεθνής συμμορία των «Ροζ Πανθήρων», γνωστή για τις θεαματικές επιδρομές σε κοσμηματοπωλεία και μουσεία σε όλο τον κόσμο. Επισήμως, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τη σύνδεση, ωστόσο η ταχύτητα, η ακρίβεια και η επαγγελματική οργάνωση της επιχείρησης φέρνουν στο νου τη δράση τους.

«Αν στοχεύσετε το Λούβρο, το σημαντικότερο μουσείο στον κόσμο, και μετά τη γλιτώσετε, κάτι δεν πήγαινε καλά με την ασφάλεια», δήλωσε ο Άρθουρ Μπραντ.

«Τα μουσεία πρέπει να ανησυχούν»

Η θρασύτατη ληστεία έχει προκαλέσει σοκ στον πολιτιστικό κόσμο και χαρακτηρίζεται από πολλούς ως εθνική ταπείνωση. Ο ιδρυτής της Art Recovery International προειδοποίησε ότι το φαινόμενο ενδέχεται να επεκταθεί: «Αν έχετε κοσμήματα ή χρυσό στις συλλογές σας, πρέπει να ανησυχείτε».

Μόνο τους τελευταίους δύο μήνες, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τέσσερις κλοπές σε γαλλικά μουσεία, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής χρυσού από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού.

Αδυναμίες και περικοπές

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Λούβρου, η ασφάλεια του μουσείου έχει επηρεαστεί από περικοπές προσωπικού και ελλείψεις επενδύσεων, κάτι που είχε ήδη επισημανθεί το τελευταίο διάστημα. Παρά τη φήμη του ως το δημοφιλέστερο μουσείο του κόσμου, οι τέσσερις ληστές κατάφεραν να εισβάλουν μέρα μεσημέρι, χρησιμοποιώντας αναβατόριο και στολές συνεργείου, χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Ο αγώνας συνεχίζεται

Η BRB συνεχίζει νυχθημερόν την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και της λείας, με τις αρχές να παραδέχονται ότι το στοίχημα είναι να δράσουν πριν τα πολύτιμα κομμάτια εξαφανιστούν για πάντα.

«Ξέρουν ότι έχουν μόνο πέντε-έξι λεπτά για να τη γλιτώσουν», σημείωσε ο Άρθουρ Μπραντ. «Αν χρειαστούν περισσότερο, δεν θα το τολμήσουν».

ΕΡΤ