Επαφές ΠτΔ στην Κροατία ενόψει Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου ΕΕ

Επαφές στην Κροατία, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, θα έχει σήμερα, Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση στο Ζάγκρεμπ με τον Πρόεδρο της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς, και θα έχει συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Αντρέι Πλένκοβιτς, με κύρια θέματα συζήτησης τις διμερείς σχέσεις και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου.   

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ΚΥΠΕ

