Υπό οκταήμερη κράτηση 46χρονος για υπόθεση ληστείας, μαχαιροφορίας και τραυματισμού στην Πάφο

Διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εξέδωσε την Τετάρτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 46χρονου από την Γεωργία προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση ληστείας, μαχαιροφορίας καθώς και επίθεσης και τραυματισμού 24χρονου με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία , λίγο πριν τις 5.45 το απόγευμα της Τρίτης, ιδιώτης φύλακας σε υπεραγορά στην Πάφο, αντιλήφθηκε εντός της υπεραγοράς, άντρα ηλικίας 46 ετών, ο οποίος ομοίαζε με ύποπτο πρόσωπο, που τις προηγούμενες μέρες είχε κλέψει οινοπνευματώδη ποτά από την υπεραγορά. Αντιλήφθηκε επίσης ότι, ο ύποπτος πιθανόν να είχε κρύψει στα ρούχα του, αντικείμενο που έμοιαζε με μπουκάλι. Αφού ο 46χρονος μετέβηκε στο ταμείο και πλήρωσε για την αγορά προϊόντων, κατευθύνθηκε προς την έξοδο, όπου ο ιδιώτης φύλακας, μαζί με 24χρονο εργαζόμενο στην υπεραγορά, τον ανέκοψαν. Αφού του ανέφεραν τον λόγο που τον σταμάτησαν, ο 46χρονος φέρεται σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, να ανέσυρε μαχαίρι και να τραυμάτισε τον 24χρονο στο δεξί πόδι.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για εξετάσεις, ενώ κατά τις έρευνες στην περιοχή, γύρω στις 6.15 το απόγευμα της Τρίτης, εντόπισαν τον 46χρονο ύποπτο, να εξέρχεται από χώρο στάθμευσης οχημάτων, δεύτερου καταστήματος, οδηγώντας αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί τον ανέκοψαν για έλεγχο και αφού εντόπισαν στην κατοχή του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, προχώρησαν στη σύλληψη του, για αυτόφωρο αδίκημα.

Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο του 46χρονου, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν προϊόντα υπεραγοράς, καθώς και ένα τεμάχιο χαρτιού με ποσότητα άσπρης κρυσταλλικής ουσίας, όμοιας με μεθαμφεταμίνη, και ένα γυάλινο σκεύος χρήσης ναρκωτικών με καμένη ουσία.

Ο 46χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, με θετικό αποτέλεσμα. Ο 24χρονος τραυματίας, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικά τραύματα στο δεξί πόδι του. Έτυχε περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο λίγο μετά τις 9.00 το βράδυ της Τρίτης .