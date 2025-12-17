Νέο σχέδιο ΕΕΕ: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι για συμμετοχή και επίδομα

Η συμμετοχή στο νέο Σχέδιο Κοινωφελούς Εργασίας για τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) συνδέεται άμεσα με το επίδομα: όσοι δεν συμμετάσχουν θα χάνουν τη βοήθεια που λαμβάνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy από τους αρμόδιους του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, στο Σχέδιο καθορίζονται λεπτομερώς τις υποχρεώσεις και τα κίνητρα για τους συμμετέχοντες.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025, το «Ειδικό Σχέδιο Κοινωφελούς Εργασίας» για δικαιούχους ΕΕΕ. Στόχος του Σχεδίου είναι η ενεργοποίηση των δικαιούχων που κρίνονται ικανοί για εργασία, η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και η διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, με παράλληλη προσπάθεια απεξάρτησης από τα επιδόματα.

Οι συμμετέχοντες συνεχίζουν να λαμβάνουν το ΕΕΕ και θα παίρνουν επιπλέον επίδομα για διακίνηση και προσωπικά έξοδα. Παράλληλα, αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε συμμετοχή διαρκεί 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως 2 χρόνια συνολικά, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Κίνητρα και διαδικασία συμμετοχής

Οι δικαιούχοι ηλικίας 25–60 ετών, ικανοί για εργασία, θα εντοπίζονται από την ΥΔΕΠ και θα ενημερώνονται για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής, οι συμμετέχοντες θα καθοδηγούνται μέσω του ΠΣΣΕ για εύρεση εργασίας. Αν δεν βρουν απασχόληση, επιστρέφουν στη λήψη του επιδόματος.

Στόχοι και όροι του Σχεδίου

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενεργοποίηση των δικαιούχων που κρίνονται ικανοί για εργασία και η διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, μετά το τέλος του Υπουργικού:

«Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και να απεξαρτητοποιηθούν από την παροχή επιδομάτων».

Κάθε συμμετοχή διαρκεί 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ η συνολική διάρκεια του Σχεδίου είναι 2 έτη. Η κ. Παπαέλληνα διευκρίνισε στις δηλώσεις της μετά το Υπουργικό, πως η μη αποδοχή από δικαιούχους στη συγκεκριμένη κοινωνική παρέμβαση συνεπάγεται τερματισμό του επιδόματος του ΕΕΕ.

Γκρίζες ζώνες: Ευκαιρία ή υποχρεωτικότητα;

Η σύνδεση της συμμετοχής με το επίδομα δημιουργεί σαφή γκρίζα ζώνη. Από τη μία, το Σχέδιο προσφέρει ευκαιρία για επαγγελματική εμπειρία και ένταξη στην αγορά εργασίας. Από την άλλη, η απώλεια επιδόματος σε περίπτωση μη συμμετοχής εγείρει ερωτήματα για το πόσο προαιρετική είναι η συμμετοχή στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, οι θέσεις καλύπτουν πραγματικές ανάγκες στον δημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, συνδέοντας κοινωνική πολιτική με λειτουργικές ανάγκες του κράτους.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Το Σχέδιο εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική ενεργοποίησης των δικαιούχων ΕΕΕ. Από το 2024, περισσότεροι από 3.500 λήπτες ΕΕΕ έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ή ένταξης στην αγορά εργασίας, σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Κέντρο Παραγωγικότητας. Το νέο Σχέδιο φιλοδοξεί να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια και να αυξήσει την απασχολησιμότητα των δικαιούχων.