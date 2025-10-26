Υπό έλεγχο φωτιά στην περιοχή της Τάλας

Yπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Τάλας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 19:30 το βράδυ του Σαββάτου στην τοποθεσία «Σπηλιές του Μαύρου» έδαφος Τάλας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς συνέδραμαν ένα βυτιοφόρο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δύο βυτιοφόρα οχήματα του τμήματος δασών και μια κινητή μονάδα της υπηρεσίας θήρας.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 20:55 το βράδυ του Σαββάτου. Η φωτιά κατέκαψε στο πέρασμα της 1,5 εκτάριο από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Κατά την διάρκεια της νύχτας παρέμειναν στην σκηνή δυνάμεις πυρόσβεσης για την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων. Τα αίτια της πρόκλησης της φωτιάς διερευνώνται από την Αστυνομία και την πυροσβεστική.