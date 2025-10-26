Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| [Homepage Ζώνες]

Λούβρο: Οι Γάλλοι έκαναν αναπαράσταση της κλοπής με AI κινούμενα σχέδια «αλά Marvel» (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όλες τις κινήσεις των δραστών αλλά και του προσωπικού του μουσείου τα κρίσιμα λεπτά της κλοπής των πολύτιμων κοσμημάτων από το Λούβρο, προσπάθησε να αναπαραστήσει το BFMTV.

Όλος ο πλανήτης αναρωτιέται πώς οι δράστες του Λούβρου κατάφεραν να κάνουν την «κλοπή του αιώνα» με το φως της ημέρας. Η γραφική αναπαράσταση που ετοίμασαν οι συντελεστές του BFMTV με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δίνει ορισμένες απαντήσεις.

Με αισθητική που θυμίζει τα κόμικς της Marvel, οι Γάλλοι ψηφιακοί δημιουργοί δείχνουν σε ένα βίντεο περίπου τριών λεπτών πώς οι δράστες ανέβηκαν στο μπαλκόνι, έκοψαν το τζάμι, απείλησαν το προσωπικό με το ηλεκτρικό πριόνι, απέσπασαν την πολύτιμη λεία τους και έφυγαν με τα σκούτερ δίπλα στον Σηκουάνα.

Στο βίντεο γίνεται απόπειρα να αποτυπωθούν οι κινήσεις του προσωπικού ασφαλείας αλλά και οι επισκέπτες που απομονώθηκαν έξω από τη περίμετρο ασφαλείας. Παράλληλα, μια δημοσιογράφος εξηγεί στα γαλλικά την ροή των γεγονότων.

iefimerida.gr 

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα