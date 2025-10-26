Λούβρο: Οι Γάλλοι έκαναν αναπαράσταση της κλοπής με AI κινούμενα σχέδια «αλά Marvel» (βίντεο)

Όλος ο πλανήτης αναρωτιέται πώς οι δράστες του Λούβρου κατάφεραν να κάνουν την «κλοπή του αιώνα» με το φως της ημέρας. Η γραφική αναπαράσταση που ετοίμασαν οι συντελεστές του BFMTV με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δίνει ορισμένες απαντήσεις.

Με αισθητική που θυμίζει τα κόμικς της Marvel, οι Γάλλοι ψηφιακοί δημιουργοί δείχνουν σε ένα βίντεο περίπου τριών λεπτών πώς οι δράστες ανέβηκαν στο μπαλκόνι, έκοψαν το τζάμι, απείλησαν το προσωπικό με το ηλεκτρικό πριόνι, απέσπασαν την πολύτιμη λεία τους και έφυγαν με τα σκούτερ δίπλα στον Σηκουάνα.

Στο βίντεο γίνεται απόπειρα να αποτυπωθούν οι κινήσεις του προσωπικού ασφαλείας αλλά και οι επισκέπτες που απομονώθηκαν έξω από τη περίμετρο ασφαλείας. Παράλληλα, μια δημοσιογράφος εξηγεί στα γαλλικά την ροή των γεγονότων.

iefimerida.gr