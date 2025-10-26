Τι συμβαίνει στον κινητήρα του αυτοκινήτου όταν μένει χωρίς λάδι - Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Το λιπαντικό προλαμβάνει την τριβή μεταξύ των μεταλλικών εξαρτημάτων, κρατά εντός φυσιολογικών ορίων τη θερμοκρασία τους, απομακρύνει τα κατάλοιπα της καύσης εμποδίζοντας την εναπόθεσή τους στον κινητήρα και γενικότερα διατηρεί τη λειτουργία του κινητήρα ομαλή.

Η απουσία του μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες σε έναν κινητήρα και να οδηγήσει ακόμα και στην ολική καταστροφή του, επομένως είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό να μην αμελούμε την έγκαιρη αντικατάστασή του και να προχωράμε σε τακτικούς ελέγχους ώστε να είμαστε σίγουροι όχι μόνο για την ποιότητα αλλά και για την ποσότητά του.

Όταν το λάδι λείπει ή έχει υποβαθμιστεί, τα εξαρτήματα χάνουν την προστατευτική λίπανσή τους και αρχίζουν να τρίβονται μεταξύ τους, δημιουργώντας υπερθέρμανση και ταχύτατη φθορά. Σύμφωνα με ειδικούς, ένας κινητήρας χωρίς σταγόνα λαδιού μπορεί να αντέξει μόνο 3 ως 4 λεπτά προτού υποστεί σοβαρή βλάβη.

Η έγκαιρη αναγνώριση των σημαδιών ανεπαρκούς λίπανσης είναι καθοριστική για την πρόληψη σοβαρών βλαβών στον κινητήρα. Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να ελέγξετε εάν το λάδι θέλει αλλαγή είναι με τον παλιό, κλασικό δείκτη στάθμης λαδιού.

Ανοίξτε το καπό, αφαιρέστε τον δείκτη στάθμης λαδιού, σκουπίστε τον, βάλτε τον στη θέση του και αφαιρέστε τον ξανά. Εάν ο δείκτης παραμείνει στεγνός, έχει φτάσει η ώρα για αναπλήρωση.

Άλλα σημάδια μπορεί να είναι ένας περιοδικός μεταλλικός ήχος από τα μέρη του κινητήρα που έρχονται σε επαφή, το άναμμα της λυχνίας λαδιού ή, ακόμα χειρότερα, το άναμμα της λυχνίας "check engine".

Όταν έρθει η ώρα να αντικαταστήσετε το λάδι κινητήρα, θα πρέπει να ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης για να μάθετε ποιο τύπο λαδιού χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό σας ή να εμπιστευτείτε κάποιο επίσημο συνεργείο ή τον μηχανικό της εμπιστοσύνης σας.

carandmotor.gr