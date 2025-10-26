Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Auto

Τι συμβαίνει στον κινητήρα του αυτοκινήτου όταν μένει χωρίς λάδι - Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ AUTO

Header Image

Το λάδι αποτελεί προαπαιτούμενο για την ορθή λειτουργία ενός κινητήρα και τη μακροημέρευσή του, πράγμα που σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμελούμε την έγκαιρη αναπλήρωσή του.

Το λιπαντικό προλαμβάνει την τριβή μεταξύ των μεταλλικών εξαρτημάτων, κρατά εντός φυσιολογικών ορίων τη θερμοκρασία τους, απομακρύνει τα κατάλοιπα της καύσης εμποδίζοντας την εναπόθεσή τους στον κινητήρα και γενικότερα διατηρεί τη λειτουργία του κινητήρα ομαλή.

Η απουσία του μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες σε έναν κινητήρα και να οδηγήσει ακόμα και στην ολική καταστροφή του, επομένως είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό να μην αμελούμε την έγκαιρη αντικατάστασή του και να προχωράμε σε τακτικούς ελέγχους ώστε να είμαστε σίγουροι όχι μόνο για την ποιότητα αλλά και για την ποσότητά του.

Όταν το λάδι λείπει ή έχει υποβαθμιστεί, τα εξαρτήματα χάνουν την προστατευτική λίπανσή τους και αρχίζουν να τρίβονται μεταξύ τους, δημιουργώντας υπερθέρμανση και ταχύτατη φθορά. Σύμφωνα με ειδικούς, ένας κινητήρας χωρίς σταγόνα λαδιού μπορεί να αντέξει μόνο 3 ως 4 λεπτά προτού υποστεί σοβαρή βλάβη.

Η έγκαιρη αναγνώριση των σημαδιών ανεπαρκούς λίπανσης είναι καθοριστική για την πρόληψη σοβαρών βλαβών στον κινητήρα. Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να ελέγξετε εάν το λάδι θέλει αλλαγή είναι με τον παλιό, κλασικό δείκτη στάθμης λαδιού.

Ανοίξτε το καπό, αφαιρέστε τον δείκτη στάθμης λαδιού, σκουπίστε τον, βάλτε τον στη θέση του και αφαιρέστε τον ξανά. Εάν ο δείκτης παραμείνει στεγνός, έχει φτάσει η ώρα για αναπλήρωση.

Άλλα σημάδια μπορεί να είναι ένας περιοδικός μεταλλικός ήχος από τα μέρη του κινητήρα που έρχονται σε επαφή, το άναμμα της λυχνίας λαδιού ή, ακόμα χειρότερα, το άναμμα της λυχνίας "check engine".

Όταν έρθει η ώρα να αντικαταστήσετε το λάδι κινητήρα, θα πρέπει να ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης για να μάθετε ποιο τύπο λαδιού χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό σας ή να εμπιστευτείτε κάποιο επίσημο συνεργείο ή τον μηχανικό της εμπιστοσύνης σας.

carandmotor.gr

Tags

AUTOAUTO NEWS

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα