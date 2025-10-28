Δ.Πάφου : Πανδημοτική Εκδήλωση για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Η Πάφος τίμησε με σεβασμό και συγκίνηση τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, πραγματοποιώντας στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο την καθιερωμένη πανδημοτική εκδήλωση.

Ο κ. Γεώργιος Καζαμίας, Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης και ανέπτυξε το θέμα: «Τοπόσημα της μνήμης του απανταχού Ελληνισμού: H 28η Οκτωβρίου 1940 ογδόντα πέντε χρόνια μετά».

Ο κ. Καζαμίας τόνισε τη σημασία και την κληρονομιά της επετείου, υπογραμμίζοντας την αξία της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της αντίστασης που χαρακτήρισαν την απάντηση της Ελλάδας στον φασισμό.

Επισήμανε ότι η επέτειος διατηρεί ζωντανή την εθνική συνείδηση και τα ιδανικά του ελληνισμού, ενισχύοντας την ενότητα και το ηθικό φρόνημα σε όλον τον Ελληνισμό — στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Διασπορά.

Ο κ. Καζαμίας αναφέρθηκε επίσης στην συμμετοχή της Κύπρου στον αγώνα του ελληνισμού, από την εθελοντική προσφορά Κυπρίων στον ελληνικό στρατό έως τη φιλοξενία προσφύγων και την αλληλεγγύη του κυπριακού λαού.

Το «Όχι» του 1940 παρουσιάστηκε ως αιώνιο σύμβολο αντίστασης και πίστης στα ιδανικά, ενώ σημείωσε ότι η ιστορική μνήμη μάς θυμίζει πως τα έθνη μεγαλουργούν με αντίσταση και αξιοπρέπεια.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πάφου, κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, τόνισε ότι οι εθνικές επετείοι προσφέρουν πολύτιμα διδάγματα και μαθήματα ιστορίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενότητας, της ελευθερίας και της αυτογνωσίας για την πορεία ενός έθνους.

Επισήμανε ότι η ιστορική μνήμη καθοδηγεί τις ηγεσίες στην ορθή διαχείριση κρίσιμων εθνικών θεμάτων και προετοιμάζει την κοινωνία για τις μελλοντικές προκλήσεις, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των επετείων ως φάρο για συλλογική ωριμότητα και υπευθυνότητα.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν ηΧορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης», ο ερμηνευτής Χρίστο Ριαλά και τριμελές σχήμα, αποτελούμενο από τον Νικόλα Μαυρέση στο πιάνο, τον Κυριάκο Ποταμό στο μπουζούκι και τον Πανίκο Νικολαΐδη στην κιθάρα, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Ζαχαρία Ευαγγέλου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασε η Φιλόλογος, κα Δήμητρα Χριστοδούλου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώνονται σήμερα Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025, με την καθιερωμένη πανηγυρική Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου και την καθιερωμένη Παρέλαση στις 11.15, στη Λεωφόρο Γρίβα – Διγενή.

Στις 7.00 το βράδυ, η Ιερά Μητρόπολις Πάφου, η Εθνική Φρουρά και ο Δήμος Πάφου θα παραθέσουν ανοικτή δεξίωση στη Λέσχη της Εθνικής Φρουράς, κλείνοντας τον εορτασμό της εθνικής επετείου με σεβασμό και βαθύ αίσθημα τιμής προς τους ήρωες του 1940.