Κολυμπά για φιλανθρωπικό σκοπό από Πάφο στην Αγία Νάπα ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης

Με στόχο να μπει στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης ρίχνεται αύριο το πρωί, Παρασκευή γύρω στις 06:30 , στα γνωστά “Μπάνια” της Πάφου, σύμφωνα με τον Χρήστο Κορομηλά υπεύθυνο επικοινωνίας του εγχειρήματος και αδερφικό του φίλος.

Ο Παραολυμπιονίκης με αυτή του την προσπάθεια στέλνει το μήνυμα ότι τα όνειρα δεν έχουν όρια και ότι ο καθένας μας έχει τόσες πολλές δυνάμεις μέσα του, τις οποίες καν δεν τις ξέρει.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κορομηλάς ανέφερε πως το εγχείρημα γίνεται με την στήριξη του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου. Στο πλαίσιο του εγχειρήματος συνέχισε, ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης θα επιχειρήσει να διανύσει 170 χιλιόμετρα, από την Πάφο μέχρι την Αγία Νάπα, σε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια που συνδυάζει πίστη, αντοχή και ανθρωπιά. Πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια, όπως είπε, ενώ ο παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης και αν όλα πάνε καλά θα τερματίσει την Κυριακή γύρω το μεσημέρι στην Μαρίνα Αγίας Ναπας. Αυτό, όπως είπε, γίνεται για κατάρριψη ενός παγκοσμίου ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης σε ανοικτή θάλασσα .

Ο παραολυμπιονίκης, συνέχισε ο κ. Κορομηλάς θα κολυμπήσει συνέχεια και δεν έχει δικαίωμα ούτε να ακουμπήσει σε βάρκα, ενώ ακόμη και η τροφοδοσία του είτε είναι φαγητό είτε νερό θα του διοχετεύεται με ειδικό φτυάρι ενώ θα βρίσκεται στο νερό. Καθόλου τη διάρκεια της προσπάθειας τον αθλητή θα συνοδεύουν τόσο από στεριάς όσο και από θαλάσσης υποστηρικτικές ομάδες για να μπορέσει ο αθλητής να είναι ασφαλής και να ξεκουράζεται ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Το εγχείρημα συνέχισε ο κ. Κορομηλάς γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό για να γνωστοποιηθεί το έργο και οι δράσεις του Συνδέσμου Ένα Όνειρο Μια Ευχή.

Ερωτηθείς πόσα χρόνια προπονείται ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης στην ανοιχτή θάλασσα, ο κ. Κορομηλάς απάντησε πως προπονείται εδώ και τρία χρόνια συνέχεια. Όπως έχει διανύσει κολυμπώντας απόσταση 250 χιλιομέτρων από την Ρόδο στην Σύμη, για περίπου 9 - 1/2 ώρες. Επίσης το Νοέμβριο του 2023 κολύμπησε τις βορειοανατολικές ακτές της Κρήτης δηλαδή πήγε από την Σούδα και τερμάτισε στην Σητεία σε διάστημα έξι ημερών. Επεσήμανε επίσης πως η προπόνηση του είναι διαρκής ενώ, όπως είπε, τέλος Απριλίου στην Θεσσαλονίκη πάλι κολύμπησε ένα 24ωρο σε μια πισίνα πενηντάρα για τα παιδάκια της Λάμψης με καρκίνο. Καταληκτικά ο κ. Κορομηλάς ανέφερε πως μια προσπάθεια χρειάζεται, ένας στόχος και όλα γίνονται καλύτερα και για την ζωή μας και για την ζωή των άλλων, κατέληξε.