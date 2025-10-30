Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ κέρδισαν τη δίκη κατά περιοδικού για δημοσίευση φωτογραφιών

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ κέρδισαν μια δίκη για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους σε βάρος του γαλλικού περιοδικού Paris Match, διότι δημοσίευσε φωτογραφίες τους και των παιδιών τους, τις οποίες είχαν τραβήξει παπαράτσι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, έγινε σήμερα γνωστό από μια ανακοίνωση στο περιοδικό.

Ο Ουίλιαμ, ο μεγαλύτερος γιος του βασιλιά Καρόλου και διάδοχος του βρετανικού θρόνου, υπερασπίζεται σθεναρά την ιδιωτικότητα της οικογένειας του όταν δεν παρίστανται σε επίσημες εκδηλώσεις.

Είναι η δεύτερη φορά που το πριγκιπικό ζεύγος δικαιώνεται σε μήνυση που έχει υποβάλει σε βάρος ενός γαλλικού περιοδικού, έπειτα από εκείνη σε βάρος του Closer, που είχε δημοσιεύσει τόπλες φωτογραφίες της Κέιτ το 2012.

Η οικογένεια προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του Paris Match, ιδιοκτησία του γαλλικού ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH, τον Απρίλιο, ημέρες αφότου είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες της στις Άλπεις.

«Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν δεσμευτεί να προστατεύουν τον ιδιωτικό χρόνο της οικογένειας και να διασφαλίζουν πως τα παιδιά τους μπορούν να μεγαλώσουν χωρίς αδικαιολόγητο έλεγχο και παρέμβαση», είπε ένας εκπρόσωπος Τύπου του παλατιού του Κένσιγκτον.

Το Paris Match δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει σχετικά.

Το ζευγάρι είναι γνωστό πως προσπαθεί να προσφέρει στα τρία παιδιά του, τους πρίγκιπες Τζορτζ και Λούις, ηλικίας 12 και 7 ετών αντίστοιχα και την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, μια όσο το δυνατόν φυσιολογική ανατροφή.

Ο Ουίλιαμ, ηλικίας 43 ετών, δεν κρύβει την αντιπάθειά του προς τα ΜΜΕ, αφού η μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997. Το όχημά της είχε αναπτύξει ταχύτητα στην προσπάθεια να αποφύγει παπαράτσι που το καταδίωκαν.

Ο ίδιος και η Κέιτ υπήρξαν επίσης θύματα τηλεφωνικών υποκλοπών, σύμφωνα με αγωγές εναντίον εφημερίδων στη Βρετανία.

Το Paris Match δημοσίευσε την ανακοίνωση σήμερα, δηλώνοντας πως παραβίασε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας.

Οι δικηγόροι του Ουίλιαμ και της Κέιτ είπαν στο δικαστήριο πως το ζευγάρι προτιμούσε τη δημοσίευση της ανακοίνωσης παρά την οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης.

