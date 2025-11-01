Τρομακτική σύγκρουση τρένου υψηλής ταχύτητας με φορτηγό στην Ολλανδία (βίντεο)

Π.Π.Ο.Χ : Η αντιμετώπιση της ρύπανσης επιτυγχάνεται μέσα από υπεύθυνη πολιτική και τεχνολογική καινοτομία

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Όσο αξιέπαινες κι αν είναι οι διάφορες εθελοντικές προσπάθειες, δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί το γενικότερο πρόβλημα της ρύπανσης, αναφέρει σε γραπτή του ανακοίνωση ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας Ανδρέας Κυριακού.

Ο κ. Κυριακού σημειώνει, πως βλέπουμε συχνά διάφορους Φορείς, Σωματεία - γενικά εθελοντές, Κύπριους και ξένους συμπολίτες μας, ανθρώπους που αγαπούν την Κύπρο και νοιάζονται για το περιβάλλον της, να συμμετέχουν σε εκστρατείες καθαριότητας σε πόλεις, σε παραλίες, στην ύπαιθρο. Οι συμμετέχοντες πρόσθεσε, ενδιαφέρονται και πασκίζουν πραγματικά στη διατήρηση ενός καθαρού κι ανθρώπινου περιβάλλοντος.

Πρόσθεσε πως πάντα όλοι δηλώνουμε σοκαρισμένοι από τον τεράστιο όγκο των απορριμμάτων και την προφανή ασυνεiδησία πολλών συμπολιτών μας, σημειώνοντας ωστόσο, πως χωρίς συστηματικές νομοθετικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες για τη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, οι καθαρισμοί αυτοί παραμένουν μόνο προσωρινές λύσεις.

Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώνουνε συνεχώς είναι συνέχισε, η καθιέρωση συστήματος επιστροφής χρημάτων για φιάλες και κουτιά αναψυκτικών —όπως ισχύει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες— όπου ο καταναλωτής πληρώνει ένα μικρό αντίτιμο και το εισπράττει πίσω μέσω ειδικών μηχανημάτων στα σουπερμάρκετ κτλ (σύστημα επιστροφής εγγύησης(ΣΕΕ) ή αλλιώς DRS).

Επίσης, προτείνεται συνέχισε, η επιβολή πρόσθετου περιβαλλοντικού τέλους στα take-away καφέ, ώστε οι πελάτες που χρησιμοποιούν δικά τους επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια να πληρώνουν λιγότερο.

Eπεσήμανε πως εξίσου σημαντική θεωρείται η οργάνωση τακτικής αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων – όπως στρώματα και έπιπλα – ιδίως για όσους πολίτες δεν διαθέτουν κατάλληλο μεταφορικό μέσο.

Ο κ. Κυριακού ανέφερε ακόμη πως η περιβαλλοντική συνείδηση πρέπει να καλλιεργείται από τα πρώτα σχολικά χρόνια, σημειώνοντας πως σ’ όλους τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία θα έπρεπε να διδάσκεται και να εφαρμόζεται συστηματικά η ανακύκλωση, ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν με σεβασμό προς το περιβάλλον. Τα παραπάνω τόνισε, αποτελούν μόνο μερικές πρακτικές προτάσεις.

Η Πολιτεία, ωστόσο, οφείλει, όπως είπε, να αναλάβει πρωτοβουλίες σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Αν δεν υπάρξει σύντομα μια ουσιαστική αλλαγή, η όμορφη Κύπρος μας κινδυνεύει να μετατραπεί,- αν δεν έχει ήδη μετατραπεί-, σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο, κατέληξε ο πρόεδρος του Π.Π.Ο.Χ.

