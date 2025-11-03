Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στην Πάφο το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία  η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10.00 το βράδυ χθες Κυριακή [02/11], στον προθάλαμο εισόδου της πολυκατοικίας, στην Πάφο, χωρίς ωστόσο η φωτιά να επεκταθεί σε άλλο χώρο του κτιρίου.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές στον προθάλαμο.

Από την φωτιά δεν κινδύνευσε οποιοδήποτε πρόσωπο.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η σκηνή αποκλείστηκε και εξετάσεις θα γίνουν σήμερα το πρωί , για εξακρίβωση της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.

