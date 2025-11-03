Σε επ’ αόριστον απεργία οι μεταφορείς Α’, απάντηση Eurogate στα αιτήματα τους

Με επίκεντρο το λιμάνι Λεμεσού, τα μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορέων Α’ κατέρχονται, από το πρωί της Δευτέρας, σε επ’ αόριστον αποχή από την εργασία τους, με τον Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκο Μουστάκα, να επικρίνει τη διαχειρίστρια εταιρεία του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων, Eurogate Container Terminal Limassol.

Υπάρχουν θέματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν άμεσα ή δεν ευθύνεται γι αυτά η εταιρεία, απαντά, με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Διευθυντής της Eurogate, Αλέξανδρος Δημητριάδης, καλώντας τους μεταφορείς Α’ να άρουν την απεργία, υποδεικνύοντας ότι από αύριο δεν θα είναι δυνατή η παραλαβή νέων εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Λεμεσού.

Σε δηλώσεις του στο λιμάνι Λεμεσού, ο κ. Μουστάκας ανέφερε ότι «σήμερα ξεκινήσαμε τούτη τη διαδικασία διότι, από μια επαφή που είχαμε με τη διαχειρίστρια εταιρεία του λιμανιού και θέσαμε κάποια ζητήματα - που ασφαλώς δεν θα έχουν κανένα κόστος, αλλά θα μπορούν να βοηθήσουν τον τρόπο λειτουργίας των μεταφορέων και να απαμβλύνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν - δεν βρήκαμε καμία ανταπόκριση».

Πρόσθεσε ότι κατά τις συναντήσεις με τα Υπουργεία Εργασίας και Μεταφορών, προτάθηκαν κάποιες λύσεις, «αλλά δυστυχώς, δεν ήταν ο τρόπος εκείνος που να μας πείθει ότι θα εφαρμοστούν και θα λήξουν τα ζητήματα και ελπίζω ότι θα κάνουν δεύτερες σκέψεις και μας ξαναφωνάξουν».

Κληθείς να αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταφορείς Α’, ο κ. Μουστάκας υπέδειξε πως κάποια προβλήματα, όπως η χρήση ταχογράφων, το ύψος των εμπορευματοκιβωτίων και η μη εγγραφή καρότσων τύπου φυσερού, αφορούν τα Υπουργεία και με προτάσεις που τέθηκαν μπορούν να επιλυθούν. Ωστόσο, σημείωσε, άλλα προβλήματα σχετίζονται με τη διαχειρίστρια εταιρεία, «για τα οποία δεν έδειξε καμία σημασία, καμία ευαισθησία που να δώσει λύσεις».

Όπως εξήγησε, το ένα βασικό πρόβλημα αφορά τη «μέρα του πλοίου» και το αίτημα να μην περιλαμβάνεται η μέρα άφιξης του πλοίου στις τέσσερις μέρες περιθώριο που δίνεται στους μεταφορείς για τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων. «Εμείς είπαμε η μέρα του πλοίου να μην μετρά γιατί μέχρι να μπει, να δέσει, να κάνει τις απαραίτητες διευθετήσεις, τις δουλειές που χρειάζεται να κάνει για να αρχίσει να ξεφορτώνει, η μέρα πήγε», συμπλήρωσε.

Το άλλο θέμα, συνέχισε, αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης των εμπορευματοκιβωτίων και εξήγησε πως «πάει ο μεταφορέας να παραλάβει ένα εμπορευματοκιβώτιο για να το πάρει στον πελάτη του, είτε γεμάτο, είτε κενό και ενώ έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του και από το τελωνείο, δεν του επιτρέπουν να βγει έξω γιατί είναι χρεωμένο το εμπορευματοκιβώτιο και πρέπει να πληρωθούν οι άδειες που έχει, τα ενοίκια δηλαδή του πλοίου, πράγμα που καμία ευθύνη δεν έχει ο μεταφορέας για τούτο το πράγμα».

«Ο μεταφορέας μπαίνει μέσα και θέλει την ευκολία του, να πάρει το εμπορευματοκιβώτιο και να βγει, να πάει να το μεταφέρει και όχι να πρέπει να κάνει τις δουλειές που πρέπει να κάνει ο εκτελωνιστής ή ο ναυτικός πράκτορας και χάνει την ώρα και τη μέρα του», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν έχει ζητηθεί κάποια νέα συνάντηση με τη διαχειρίστρια εταιρεία, ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ είπε πως «προσπαθήσαμε αλλά καμία ανταπόκριση» και τόνισε ότι οι μεταφορείς Α’ θα συνεχίσουν κανονικά την επ’ αόριστον απεργία τους μέχρι να δοθούν λύσεις στα αιτήματα τους.

Είμαστε πανέτοιμοι για διάλογο και με σημερινή επιστολή μας καλούμε τα μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορέων Α’ να άρουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο διευθυντής της Eurogate, Αλέξανδρος Δημητριάδης, δίνοντας διευκρινίσεις γύρω από μια σειρά αιτημάτων, κάποια εκ των οποίων, όπως σημείωσε, δεν αφορούν καν την ίδια την εταιρεία.

Απαντώντας σε σχέση με το αίτημα για παραχώρηση και 5ης μέρας στους μεταφορείς για να μεταφέρουν τα εμπορευματοκιβώτια, ο κ. Δημητριάδης εξήγησε ότι, με βάση τη συμφωνία παραχώρησης από το κράτος, η εταιρεία έχει την υποχρέωση να δίνει τρεις μέρες αλλά έχει ήδη δώσει τέσσερις μέρες.

«Η 5η μέρα που ζητούν δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για λόγους χωρητικότητας του λιμανιού», είπε και επεσήμανε ότι τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφεται αύξηση 20% στην άφιξη εμπορευματοκιβωτίων, κάτι που δημιουργεί «έντονα προβλήματα πίεσης χώρου εδώ στο λιμάνι και το γνωρίζουν και οι μεταφορείς Α’ και ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων».

Το 2023, συνέχισε, είχαμε 200 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια, το 2024 είχαμε 250 χιλιάδες, ενώ το 2025 αναμένεται να κλείσει με περίπου 280 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια και τόνισε πως «αν παραχωρήσω ακόμη μια μέρα αυτό σημαίνει πως έμμεσα θα μου δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα χωρητικότητας, με κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού και σοβαρούς κινδύνους στην εξυπηρέτηση της ενδοχώρας».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «σε μετέπειτα φάση, που θα δούμε τι θα κάνουμε με λύσεις που προκρίνουμε για επέκταση χώρων στο λιμάνι, ίσως να είμαστε σε θέση να δώσουμε αυτήν επιπρόσθετη μέρα».

Όσον αφορά στο θέμα για την αποδέσμευση των εμπορευματοκιβωτίων, ο κ.Δημητριάδης εξήγησε πως «με βάση διεθνείς πρακτικές κρατάω τα εμπορευματοκιβώτια προσωρινά και για να τα παραδώσω θέλω εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη τους, ενώ οι μεταφορείς θέλουν να τα παραλαμβάνουν χωρίς αποδέσμευση».

Αυτό, σημείωσε, εμπίπτει στον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων και υπέδειξε πως είναι θέμα διαδικασιών που δεν σχετίζεται με την Eurogate. Αν και διεθνώς σε άλλα λιμάνια ο θεσμός λειτουργεί ομαλά, όπου η αποδέσμευση εκδίδεται με το «pre-arrival notice», συνέχισε, «στην Κύπρο δεν φροντίζουν να εκδοθεί το έντυπο αποδέσμευσης και έτσι έρχεται ο μεταφορέας και η αποδέσμευση δεν έχει εκδοθεί».

Το θέμα, ανέφερε ο Αλέξανδρος Δημητριάδης, έχει τεθεί την περασμένη Δευτέρα σε σύσκεψη με τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων «και τους εξηγήσαμε τι μπορεί να γίνει για να γίνεται ομαλά η διαδικασία, αλλά σαν θεσμός δεν μπορεί να καταργηθεί».

Σημείωσε ακόμη πως υπάρχουν και άλλα θέματα για τα οποία η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ θέτει, όπως ο χρόνος μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων που πρέπει άμεσα να αποκρίνονται από το λιμάνι στη βάση εθνικών και διεθνών νομοθεσιών και κανονισμών.

«Εγώ ακολουθώ αυτήν την οδηγία και νομοθεσία, ενώ αυτοί λένε πως δεν μπορούν να έρχονται όποτε τους ειδοποιήσουν για να μεταφέρουν τα φορτία αυτά», ανέφερε και τόνισε πως «αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί δεν άπτεται της δικής μας αρμοδιότητας».

Ερωτηθείς για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι Λεμεσού με την απεργία των μεταφορέων Α’, ο Διευθυντής της Eurogate δήλωσε ότι από αύριο δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση άλλων πλοίων «και θα γίνουμε διεθνώς ρεζίλι».

Έχουν εξυπηρετηθεί πλοία που έφτασαν την Παρασκευή, την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ αύριο πρωί θα εξυπηρετηθεί ένα ακόμη πλοίο και μετά δεν θα υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος, είπε ο κ. Δημητριάδης, καλώντας τους μεταφορείς Α’ να κάνουν δεύτερες σκέψεις και να προσέλθουν σε διάλογο.

ΚΥΠΕ