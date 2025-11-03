«Διαβάζω τις φαντασιώσεις κάποιων...»: Ο Χριστοδουλίδης διαψεύδει σύνδεση ΑΤΑ και ανασχηματισμού

Ο Πρόεδρος είπε ότι σε συνέχεια της συνάντησης της Παρασκευής με τους δύο Υπουργούς διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο, το οποίο φαίνεται σε πρώτη φάση να γίνεται αποδεκτό από τις συντεχνίες.

"Είχα χθες μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων μια συνάντηση όπου φυσικά και συζητήσαμε το πλαίσιο. Αναμένουμε τις τελικές τους αποφάσεις τα επόμενα 24ωρα", είπε ο Πρόεδρος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν από την τέλεση εγκαινίων του Παραρτήματος Κύπρου (Λευκωσίας) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Λευκωσία.

Στη συνάντηση, πρόσθεσε, συζητήθηκαν και άλλα ευρύτερα θέματα της οικονομίας και ειδικότερα "οι πολύ σημαντικές προτάσεις και χαίρομαι γιατί οι εργοδοτικές οργανώσεις στηρίζουν τη φορολογική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης, μια μεταρρύθμιση που στόχο έχει να ενισχύσει τη μεσαία τάξη, να ενισχύσει την οικογένεια και για πρώτη φορά να ενισχύσει ουσιαστικά τις κυπριακές επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα αναμένουμε τελικές αποφάσεις".

Ερωτηθείς πότε θα δει τις συντεχνίες, είπε ότι σήμερα θα έχει συνάντηση μαζί τους.

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον αναμένεται απόφαση για να κλειδώσει το θέμα ή θα υπάρχουν και άλλες συναντήσεις, είπε ότι "δεν θεωρώ ότι ως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή θα γίνουν περισσότερες συναντήσεις. Αναμένουμε τις τελευταίες αποφάσεις από πλευράς των εργοδοτικών οργανώσεων".

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι δεν σχετίζεται καθόλου αυτό με τον ανασχηματισμό.

"Διαβάζω τις φαντασιώσεις κάποιων περί σύνδεσης των δύο, δεν έχει καμμία σχέση το ένα με το άλλο" κατέληξε.

ΚΥΠΕ