Υπογραφή συμφωνίας για εγκατάσταση οργάνων υπαίθριας εκγύμνασης σε πάρκα του Δ. Ιεροκηπίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Την προμήθεια και εγκατάσταση παιχνιδιών, οργάνων υπαίθριας εκγύμνασης, δαπέδου ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού σε πάρκα του Δήμου Ιεροκηπίας προωθεί η Τοπική Αρχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας, υπεγράφη στις 3 Νοεμβρίου 2025, μεταξύ του Δήμου Ιεροκηπίας και της εταιρείας ELNIA Ltd, συμφωνία για την προμήθεια και εγκατάσταση παιχνιδιών, οργάνων υπαίθριας εκγύμνασης, δαπέδου ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, ποδηλατοστάσια και κάδοι καθαριότητας) σε εννέα πάρκα του Δήμου Ιεροκηπίας (δύο στην Κολώνη, δύο στην Τίμη, δύο στην Αγία Μαρινούδα, δύο στην Αχέλεια και ένα στα Κονιά).

Όπως αναφέρεται η σύμβαση, συνολικού κόστους €257,459 πλέον ΦΠΑ, συγχρηματοδοτείται από το “Σχέδιο Χορηγιών για αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών, ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών”, που προκήρυξε το Υφυπουργείο Τουρισμού με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα Next Generation EU).

