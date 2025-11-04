Ληστεία σε βάρος 70χρονης στην Πάφο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε συναγερμό τέθηκε γύρω στις 11:00 σήμερα η Αστυνομία Πάφου μετά από τηλεφώνημα για ληστεία σε βάρος 70χρονης γυναίκας στην Πάφο.

Συγκεκριμένα το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφο διερευνά υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκε σήμερα Τρίτη στις 10:50 στην οδό Ευριπίδου Χαραλάμπους στην Πάφο με θύμα 70χρονη Ελληνοκύπρια γυναίκα.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεωn Πάφου Μιχάλη Νικολάου η συγκεκριμένη κατά τον συγκεκριμένο χρόνο προσπαθούσε να εισέλθει στο σταθμευμένο αυτοκίνητο της και είχε αρχικά τοποθετήσει την τσάντα της που περιείχε χρηματικό ποσό 150 ευρώ , το κινητό της τηλέφωνο και διάφορα έγγραφα στην θέση του συνοδηγού , όταν σε κάποια στιγμή άγνωστος άντρας ο οποίος επέβαινε αυτοκινήτου συγκεκριμένης περιγραφής, στάθμευσε δίπλα από το αυτοκίνητο της παραπονούμενης και αφού αποβιβάστηκε έκλεψε την τσάντα από την θέση του συνοδηγού.

Η παραπονούμενη προσπάθησε να τον ανακόψει, αλλά ο φερόμενος δράστης ξεκίνησε απότομα και αναχώρησε από το μέρος.

Κατά την προσπάθεια της παραπονούμενης, είπε ο κ. Νικολάου, να τον ανακόψει παρασύρθηκε από το όχημα του φερόμενου δράστη και τραυματίστηκε ελαφριά .

Η σκηνή έχει αποκλειστεί και διενεργούνται εξετάσεις προς εξασφάλιση πληροφοριών και μαρτυρίας που θα οδηγήσουν την Αστυνομία στον εντοπισμό του φερόμενου δράστη. 

