Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Φωτιά σε κατοικία στην Δρύμου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατοικία στην Δρύμου της επαρχίας Πάφου χωρίς να κινδυνεύσει η ένοικος.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Π.Υ. Κύπρου Ανδρέα Κεττή στη 13:38 της Τρίτης οι  πυροσβεστικοί σταθμοί Πάφου,Πόλης Χρυσοχούς και Υπαίθρου Στρουμπιού ανταποκρίθηκαν με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε πετρόκτιστη παλαιά οικία στην κοινότητα Δρύμου της επαρχίας Πάφου.  

Η οικία από την φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η Ιδιοκτήτρια εξήλθε της οικίας χωρίς να κινδυνεύσει. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν με την πλήρη κατάσβεση σε συνεργασία με την Αστυνομία. 

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα