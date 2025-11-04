Φωτιά σε κατοικία στην Δρύμου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατοικία στην Δρύμου της επαρχίας Πάφου χωρίς να κινδυνεύσει η ένοικος.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Π.Υ. Κύπρου Ανδρέα Κεττή στη 13:38 της Τρίτης οι πυροσβεστικοί σταθμοί Πάφου,Πόλης Χρυσοχούς και Υπαίθρου Στρουμπιού ανταποκρίθηκαν με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε πετρόκτιστη παλαιά οικία στην κοινότητα Δρύμου της επαρχίας Πάφου.

Η οικία από την φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η Ιδιοκτήτρια εξήλθε της οικίας χωρίς να κινδυνεύσει. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν με την πλήρη κατάσβεση σε συνεργασία με την Αστυνομία.