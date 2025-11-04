Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στα δικαστήρια η K. Kythreotis Holdings και η θυγατρική της για πρόστιμο ΕΠΑ

Η K. Kythreotis Holdings και η θυγατρική της Κ. Κυθραιώτης - Σκυρόδεμα Λίμιτεδ, προτίθενται να προσβάλουν τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Ανταγνωνισμού (ΕΠΑ) για επιβολή διοικητικών προστίμων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας που προωθήθηκε στο ΧΑΚ, η εταιρεία έλαβε γραπτή ενημέρωση από την ΕΠΑ σύμφωνα με την οποία, κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής στην αγορά παραγωγής, εμπορίας, διάθεσης και/ή τοποθέτησης σκυροδέματος κατά την περίοδο 2010 έως 2014, αποφασίστηκε η επιβολή διοικητικών προστίμων στην εταιρεία και στην θυγατρική της Κ. Κυθραιώτης - Σκυρόδεμα Λίμιτεδ, ύψους €143.049 και €409.898 αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο μέσω προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. «Η εταιρεία και η θυγατρική της εταιρείας εταιρεία Κ. Κυθραιώτης - Σκυρόδεμα Λίμιτεδ, προτίθενται να προσβάλουν τις αποφάσεις», αναφέρεται.

