Το Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Έμπας ταξιδεύει στη Σουηδία

Το Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Έμπας ταξιδεύει στην Σουηδία.

Ξημερώματα Δευτέρας, η αποστολή του σχολείου αναχώρησε για το Västerås της Σουηδίας, όπου θα λάβει μέρος στο 38ο Συνέδριο και Διαγωνισμό της AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools), που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025.

Το σχολείο εκπροσώπησαν οι μαθήτριες Taisia Saliapina – Culinary (Μαγειρική) και η Μαρία Χρυσοστόμου – Restaurant Service (Δεξιότητες Εστιατορικής Τέχνης).

Τις μαθήτριες συνοδεύουν οι εκπαιδευτικοί Θανάσης Χρίστου στη Μαγειρική και Κυριάκος Θαλασσινός στις Δεξιότητες Εστιατορικής Τέχνης.

Ο κ. Θαλασσινός θα συμμετάσχει επίσης ως κριτής στην κατηγορία Cocktail, εκπροσωπώντας την Κύπρο στον διεθνή αυτό θεσμό.

Πριν την αναχώρηση, η αποστολή του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Έμπας φωτογραφήθηκε στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μαζί με την αποστολή της Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, έτοιμη για μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη γνώση, δημιουργικότητα και φιλοξενία.

Το Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Έμπας εύχεται σε όλους καλό ταξίδι, καλή επιτυχία και πολλές όμορφες εμπειρίες.