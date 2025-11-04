Μπορεί ο Τραμπ να κόψει πράγματι τη χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης αν εκλεγεί ο Μαμντάνι;

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τη Νέα Υόρκη, σε περίπτωση που εκλεγεί δήμαρχος ο Ζόχραν Μαμντάνι, άνοιξαν νέο κύκλο συζητήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα αν πράγματι ένας Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να στερήσει από μια πόλη τη χρηματοδότηση που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο;

Η απάντηση είναι όχι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι το Κογκρέσο και όχι ο Λευκός Οίκος που αποφασίζει πώς κατανέμονται και πώς δαπανώνται τα ομοσπονδιακά χρήματα. Το Άρθρο Ι, Παράγραφος 8 ορίζει ότι το Κογκρέσο μπορεί να επιβάλλει φόρους και να καθορίζει τις δημόσιες δαπάνες, ενώ το Άρθρο Ι, Παράγραφος 9 ορίζει ρητά πως «κανένα ποσό δεν μπορεί να αναληφθεί από το δημόσιο ταμείο χωρίς νόμιμη έγκριση του Κογκρέσου».

Αυτό σημαίνει ότι ένας πρόεδρος δεν μπορεί μονομερώς να μπλοκάρει κονδύλια που έχουν ήδη εγκριθεί νομοθετικά. Τυχόν απόπειρα να το κάνει θεωρείται «παράνομη παρακράτηση», μία πράξη που παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Για να αποτραπούν τέτοια περιστατικά, το Κογκρέσο ψήφισε το Impoundment Control Act το 1974, μετά την προσπάθεια του Ρίτσαρντ Νίξον να κρατήσει κονδύλια που είχαν εγκριθεί για ομοσπονδιακά προγράμματα. Ο νόμος δίνει στον πρόεδρο περιθώριο μόνο 45 ημερών να καθυστερήσει την εκταμίευση κονδυλίων και αυτό μόνο αν το εγκρίνει εκ νέου το Κογκρέσο.

Μαμντάνι: Οι πολιτικοί υπολογισμοί πίσω από τις απειλές Τραμπ

Στην πράξη, λοιπόν, ο Τραμπ δεν μπορεί να «τιμωρήσει» τη Νέα Υόρκη επειδή οι πολίτες της επιλέγουν έναν δήμαρχο που δεν εγκρίνει πολιτικά. Η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση καθορίζεται μέσα από πολυετείς προϋπολογισμούς και νόμους που εγκρίνει το Κογκρέσο, ενώ κάθε κράτος και πόλη λαμβάνει τα ποσά που του αναλογούν με βάση νόμιμα κριτήρια.

Ο πρόεδρος μπορεί να καθυστερήσει ή να προτείνει περικοπές σε ορισμένα κονδύλια, αλλά χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου δεν έχει τη δυνατότητα να τα μπλοκάρει. Μια μονομερής απόφαση θα συνιστούσε παραβίαση του Impoundment Control Act, και θα άνοιγε νέο κύκλο πολιτικών και νομικών αντιπαραθέσεων στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: lifo.gr