Μαργαρίτα Ζορμπαλά " Αχ θάλασσα" σε σύνθεση Σωκράτη Τερπίζη

《Ένα εξαιρετικό ποίημα, μια θαυμάσια μουσική που το ντύνει και γεννιέται ένα τραγούδι γεμάτο από την αύρα και την ομορφιά της θάλασσας. Από την πρώτη στιγμή που το άκουσα το αγάπησα και θέλησα να το ερμηνεύσω. Πόλυ και Σωκράτη σας ευχαριστώ από καρδιάς για το δώρο που μου κάνατε. Εύχομαι το τραγούδι μας να είναι καλοτάξιδο,» αναφέρει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

Με αυτά τα λόγια προλογίζει το "Αχ Θάλασσα" η εμβληματική ερμηνεύτρια Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Η ιδιαίτερη και χαρισματική φωνή της, μια φωνή που χαρακτηρίζει μια ολόκληρη γενιά, έρχεται να μας χαρίσει ένα εντελώς καινούριο τραγούδι, δημιουργοί του οποίου είναι ο συνθέτης Σωκράτης Τερπίζης και ο στιχουργός Πόλυς Κυριάκου.

"Αχ θάλασσα, με τίποτα εσένα ποτέ δεν θα άλλαζα"... Μια δημιουργία που γεννήθηκε στην Κύπρο, σε ένα τοπίο βαθιά Ελληνικό που εμπνέει και σε αφήνει να ταξιδέψεις σε κύματα και ωκεανούς... Μουσική: Σωκράτης Τερπίζης, οι στίχοι του Πόλυ Κυριάκου, στην ενορχήστρωση – ηχογράφηση – μίξη – Mastering ο Σωκράτης Τερπίζης, στην παραγωγή ο Σωκράτης Τερπίζης/ Πόλυς Κυριάκου. Ακόμη στην ηχογράφηση: STpro recording studio. Στα εικαστικά: Amiros (Μάριος Νικολάου).

Άκου το τώρα στο Spotify: https://spotify.link/CfzqDDeFRXb

Άκου το τώρα στο Youtube: https://youtu.be/yzU0BdkWles?si=qCQbd4P-7HHHeY2O

Έπαιξαν οι Μουσικοί: Γιάννης Χριστοδουλίδης: Βιολί, Μαξίμ Ροσλόβ: Βιολί, Σοφία Πεγειώτη: Βιολί, Σάββας Χριστοδούλου: Φλάουτο, Βαρνάβας Τερπίζης: Κλαρίνο, Δημήτρης Τσούκας: Κιθάρα/Μαντολίνο, Χρήστος Ζένιος: Ακορντεόν, Νάταλη Νεοφύτου: Όμποε, Αντρέας Θεοχάρους: Τρομπέτα/Τρομπόνι/Τούμπα/ Γαλλικό Κόρνο, Ευάγγελος Χριστοδούλου: Φαγκότο Σωκράτης Τερπίζης: Πιάνο, Αντρέας Ροδοσθένους: Ηλεκτρικό Μπάσο, Νικόλας Τσαγκάρης: Ντράμς/Κρουστά

Στίχοι τραγουδιού "Αχ Θάλασσα"

Έλα να ξεχαστούμε και πάλι ξανά

Μέσα στα πέλαγα

Ν’ αγαπηθούμε σαν πρώτη φορά

Όπως και τότε

Μέσα στα κύματα

Που σε ξεγέλαγα

Αχ θάλασσα

Με τίποτα εσένα ποτέ δεν θα άλλαζα

Απ’ το βυθό σου ξανά θα σ’ αγκάλιαζα

Και στο βυθό

Θα κοιμηθώ

Κι ατέλειωτα θ’ ακούω τ’ όνομά της

Έλα να ξεχαστούμε και πάλι ξανά

Εγώ θα βάλω ουρανό

Εσύ τα φτερά

Η θάλασσα θα βάλει τα καλά της

Κι ο άνεμος θα λέει τ’ όνομά της

Αχ θάλασσα

Με τίποτα εσένα ποτέ δεν θα άλλαζα

Απ’ το βυθό σου ξανά θα σ’ αγκάλιαζα

Και στο βυθό

Θα κοιμηθώ

Κι ατέλειωτα θ’ ακούω τ’ όνομά της

Αχ θάλασσα

Με τίποτα εσένα ποτέ δεν θα άλλαζα

Απ’ το βυθό σου ξανά θα σ’ αγκάλιαζα

Αχ θάλασσα