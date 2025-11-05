Τζίρος βιομηχανίας: Μείωση 3,4% τον Αύγουστο, αύξηση 4% το οκτάμηνο 2025

Μειωμένος καταγράφηκε τον Αύγουστο ο κύκλος εργασιών στον τομέα της βιομηχανίας ενώ μικρή αύξηση σημειώνεται τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 115,2 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Αύγουστο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 105,0 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 1,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 2,1%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15,7% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 1,3%.