Αποκλειστικό του «Π»: Η Αστυνομία θεωρεί τον 31χρονο ως εκτελεστή του Σταύρου Δημοσθένους

Ως το πρόσωπο που πάτησε τη σκανδάλη φαίνεται να θεωρεί η Αστυνομία τον 31χρονο Έλληνα ομογενή από τη Γεωργία, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές του «Πολίτη».

Ο 31χρονος, φίλος των δύο 28χρονων που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη εκ νέου, χθες Τρίτη 4 Νοεμβρίου, αφού οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού φαίνεται να κατάφεραν να εξασφαλίσουν μαρτυρία που τον εμπλέκει περαιτέρω στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος είχε συλληφθεί το Σάββατο και τελεί υπό οκταήμερη κράτηση, καθώς φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στη διαφυγή του 28χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας προς τα κατεχόμενα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των εκτελεστών.

Πήγε να φτιάξει πινακίδες για το κλεμμένο Mitsubishi

Τη σύνδεση του κλεμμένου Mitsubishi Colt, που εντοπίστηκε κοντά στην οικία Δημοσθένους τρεις μέρες πριν τη δολοφονία, με τους υπόπτους κατάφεραν να πετύχουν οι ανακριτές. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, ο 31χρονος Ελλαδίτης ομογενής από τη Γεωργία (που είναι και παιδικός φίλος των δύο 28χρονων), στις 26 Σεπτεμβρίου πήγε σε συγκεκριμένο κατάστημα στη Λεμεσό όπου ζήτησε να του κατασκευάσουν δύο ίδιες πινακίδες οχήματος, που έφεραν τους ίδιους αριθμούς με τους πλαστούς που εντοπίστηκαν στο κλοπιμαίο όχημα.

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, ο 31χρονος πήγε σε συγκεκριμένο κατάστημα και ζήτησε δύο πινακίδες με συγκεκριμένους αριθμούς εγγραφής. Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος ζήτησε να δει τον τίτλο ιδιοκτησίας και ο ύποπτος της ανέφερε ότι θα τον προσκόμιζε αργότερα. Αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη της, παρέλαβε αργότερα τις πινακίδες, χωρίς να παρουσιάσει τον τίτλο ιδιοκτησίας. Το εν λόγω κατάστημα, σύμφωνα με τον ανακριτή, γειτνιάζει και με την οικία του 31χρονου υπόπτου.

Τα πιο πάνω αναφέρθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού κατά τη διαδικασία αιτήματος της Αστυνομίας για την προσωποκράτηση του 31χρονου, αυτή τη φορά για το σύνολο της υπόθεσης (εκτός της συνέργειας που τελούσε υπό κράτηση). Ταυτόχρονα, στην ίδια διαδικασία η Αστυνομία αιτείται την ανανέωση της κράτησης για 3η φορά του 30χρονου και του 58χρονου που σχετίζονται με την αγορά της μοτοσικλέτας. Οι δικηγόροι των δύο τελευταίων έφεραν ένσταση στην κράτηση, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι άλλοι δύο

Στο μεταξύ, σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, διατάχθηκε όπως αφεθούν άμεσα ελεύθεροι οι μέχρι τώρα δύο από τους υπόπτους για την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε χθες την πλευρά της Αστυνομίας αλλά και τους δικηγόρους των δύο, επιφύλαξε για σήμερα την απόφασή του επί του αιτήματος για ανανέωση της κράτησης για ακόμα οκτώ ημέρες. Σχετικά με τον 45χρονο ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας, θα ήταν η τρίτη ανανέωση, ενώ για τον 51χρονο η δεύτερη, όμως το Δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα.

Στην πολυσέλιδη απόφαση του Δικαστηρίου, σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν προστέθηκε κανένα νεότερο στοιχείο, ούτε κανένα αντικειμενικό στοιχείο που να δικαιολογεί την περαιτέρω κράτηση του 45χρονου.