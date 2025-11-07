Εκδήλωση του Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ Πάφου Θέμα: «Η συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή»

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ Πάφου διοργάνωσε την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025, στον Πολυχώρο Πολυτισμου «Παλιά Ηλεκτρική» εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «Η συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή», στο πλαίσιο του 15ου Παγκύπριου Συνεδρίου του Κινήματος, που θα διεξαχθεί στις 23 Νοεμβρίου 2025 στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Εισηγήτριες της εκδήλωσης ήταν η Σκεύη Κουκουμά, Γενική Γραμματέας του Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ και τέως Βουλεύτρια, καθώς και η Ευανθία Σάββα, Αντιδήμαρχος Δημοτικού Διαμερίσματος Αραδίππου και τέως Βουλεύτρια.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μειωμένη παρουσία των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή, που εξακολουθεί να αποτελεί ένδειξη δημοκρατικού ελλείμματος, καθώς και στα έμφυλα στερεότυπα και τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που εξακολουθούν να περιορίζουν τη συμμετοχή τους.

Η Σκεύη Κουκουμά τόνισε ότι η πραγματική ισότητα δεν επιτυγχάνεται μόνο με την ποσόστωση ή την αριθμητική παρουσία των γυναικών, αλλά με ουσιαστικές πολιτικές που αίρουν τα εμπόδια συμμετοχής και ενισχύουν τις κοινωνικές δομές στήριξης.

Η Ευανθία Σάββα μοιράστηκε τη δική της προσωπική διαδρομή – από ένα μικρό χωριό της Λάρνακας, ως μητέρα τριών παιδιών και κομμώτρια που κατάφερε να σπουδάσει νομική και να αναδειχθεί σε αιρετή αξιωματούχο. Η συγκινητική της ιστορία έστειλε μήνυμα ελπίδας και ενδυνάμωσης προς όλες τις γυναίκες που θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά.

Από τη συζήτηση που ακολούθησε προέκυψε η ανάγκη για συλλογική δράση και στήριξη από την πολιτεία και την κοινωνία, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να διαχειρίζονται τους πολλαπλούς ρόλους τους και να έχουν ισότιμη συμμετοχή στη δημόσια και πολιτική ζωή.