Μητσοτάκης: Δεν μπορεί το ρωσικό αέριο να μπαίνει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα» μέσω Τουρκίας

Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον η Ελλάδα στο διεθνές ενεργειακό τοπίο και τους στόχους της Αθήνας ανέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του την Παρασκευή (7/11) στο συνέδριο για την Ενέργεια που γίνεται στο Ζάππειο, λέγοντας χαρακτηριστικά «ότι θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι απώτερος στόχος της Αθήνας, μέσα από τις επενδύσεις και τις διεθνείς συμφωνίες, είναι «να αναπτύξουμε τις δικές μας υποδομές και να βοηθήσουμε τους γείτονες μας να παίξουμε ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Να επικεντρωθούμε σε εγχώριες πηγές και τεχνολογίες».

«Να δημιουργήσουμε ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας που θα ωφελήσει όλους τους πολίτες και να εντάξουμε τη στρατηγική μας σε ένα πλαίσιο ενεργειακής ασφάλειας καινοτομίας αυτονομίας και με περισσότερες θέσεις εργασίας», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος έκανε ξεκάθαρη αναφορά στην Τουρκία και στο ρόλο της στην είσοδο ρωσικού αερίου στην Ευρώπη.

«Η απαγόρευση εισαγωγής αερίου από την Ρωσία μας δίνει ευκαιρία να σχεδιάσουμε εκ νέου τον ενεργειακό χάρτη,. Ωστόσο δεν γίνεται να μπαίνει αέριο στην Ευρώπη από την “πίσω πόρτα”, δηλαδή την Τουρκία».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη πόσο σημαντικό είναι «να διασφαλίσουμε ενεργειακές πηγές και πρώτες ύλες που δεν εμπλέκονται σε γεωπολιτικές εντάσεις».

Ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά και στις επενδύσεις που έχουν γίνει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. «Θέλουμε να καινοτομήσουμε να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες. Επενδύσαμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καλύπτουν πάνω από 50%», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Επενδύσαμε αρκετά και στο φυσικό αέριο για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε προβλέψιμη παροχή ενέργειας. Φτιάξαμε καινούρια εργοστάσια. Επενδύσουμε και στο δίκτυό μας», υπογράμμισε.

«Είναι μεγάλη μεταμόρφωση που έγινε στη χώρα για να πρωτοπορήσουμε σε αυτούς τους τομείς. Έχουμε ξεκινήσει το ερευνητικό μας πρόγραμμα για το υδρογόνο», σημείωσε ακόμα.

«Είμαστε χαρούμενοι που υπεγράφη η συμφωνία με τις εταιρίες. Είναι σημαντικό γιατί θα έχουμε την πρώτη ερευνητική αποστολή για εξόρυξη υδρογόνου στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Έχουμε ένα στρατηγικό στοίχημα για το φυσικό αέριο και χτίσαμε έναν ιστό σε αυτό το δίκτυο για να υπάρχει ασφάλεια», τόνισε στη συνέχεια της ομιλίας του.

Η ομιλία του πρωθυπουργού έρχεται μία ημέρα μετά την υπογραφή της - ιστορικής - συμφωνίας μεταξύ Exxon Mobil, Energeian και Helliniq Energy για τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο, με επόμενο βήμα την υλοποίηση ερευνητικής γεώτρησης, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, που ήταν η πρώτη άλλα όχι η μοναδική συμφωνία της Συνόδου.

Η συμφωνία αποτελεί μία ακόμη σαφή ένδειξη ότι η Ελλάδα μετεξελίσσεται σε διεθνές ενεργειακό σταυροδρόμι μετατρέπεται η Ελλάδα προσελκύοντας το ενδιαφέρον κυβερνήσεων, επενδυτών και ενεργειακών κολοσσών. Κάτι που φαίνεται να αναγνωρίζει και η κυβέρνηση Τραμπ όπως φάνηκε από τις δηλώσεις που έκαναν οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ.

Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, Εσωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, Περιβάλλοντος - Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle και είχε έντονα συμβολικό χαρακτήρα.

Παράλληλα η παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης και του επιχειρηματικού τομέα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποτυπώνει τον κομβικό ρόλο της χώρας στο ενεργειακό σκηνικό της περιοχής. Ενώ η έντονη αμερικανική παρουσία αποδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη στρατηγική συνεργασία με την Αθήνα. Άλλωστε, δεν έλειψαν οι επαφές υψηλού επιπέδου με την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Παράλληλα η συνάντηση του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο της P-TEC, ενεργοποιεί μια σειρά από ενεργειακά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα οι τρεις χώρες προχώρησαν σε κοινή δήλωση προσβλέποντας στην επιρροή των ΗΠΑ προκειμένου να προχωρήσουν την εμβάθυνση της συνεργασίας τους με την επόμενη συνάντησή τους να προσδιορίζεται μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Τέλος, ακόμα μια σημαντική συμφωνία που αναμένεται να «κλειδώσει» σήμερα στο πλαίσιο της P-TEC, είναι εκείνη που αφορά το «Route 2», ένα project που θα ενισχύσει τον Κάθετο Διάδρομο και περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Μολδαβία και της Ουκρανίας.

