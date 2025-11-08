Ανησυχία εθελοντών του Καταφυγίου Ζώων Πάφου για την απομάκρυση 2.000 ζώων

Την βαθιά ανησυχία τους εκφράζουν οι εθελοντές του Καταφυγίου Ζώων Πάφου, για την αναγκαστική απομάκρυνση περίπου 2.000 ζώων από τη φροντίδα τους . Όπως αναφέρουν σε σχετική τους ανακοίνωση, αυτά τα ζώα — πολλά από τα οποία έχουν διασωθεί από παραμέληση, κακοποίηση και εγκατάλειψη — έχουν βρει ασφάλεια, αγάπη και σταθερότητα μέσα στο καταφύγιο.

Επεσήμαναν επίσης πως η ξαφνική απομάκρυνσή τους θα προκαλέσει τεράστιο άγχος και μπορεί να θέσει τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Οι εθελοντές προσθέτουν πως για χρόνια εργάζονται ασταμάτητα, μέρα και νύχτα, συχνά με περιορισμένους πόρους, για να προσφέρουνμε τροφή, ιατρική φροντίδα και παρηγοριά σε κάθε ζώο που περνά τις πύλες τους .

Έχουμε σημειώσει, « δημιουργήσει δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης και αγάπης. Το να βλέπουμε τώρα αυτά τα ζώα να απομακρύνονται χωρίς σαφές σχέδιο για την ευημερία ή το μέλλον τους είναι καταστροφικό».

Επιπρόσθετα κάλεσαν άμεσα τις αρχές και το κοινό να σταματήσουν αυτή την απομάκρυνση, μέχρι να υπάρξουν σωστές, διαφανείς και ανθρωπιστικές λύσεις, προσθέτοντας πως η ευημερία αυτών των ζώων πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα.

Ζητάμε σημειώνουν, «τη στήριξη της κοινωνίας, να σταθείτε δίπλα μας, να υψώσετε τη φωνή σας και να δείξετε συμπόνια για τις χιλιάδες αθώες ζωές που εξαρτώνται από εμάς. Βοηθήστε μας να τα προστατεύσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν ασφαλή, φροντισμένα και αγαπημένα.»

Προς τούτο, όπως ανακοινώνουν, διοργανώνουν ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 14 Νοεμβρίου στις 10 π.μ. στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για ειρηνική διαμαρτυρία. Αυτά τα ζώα δεν είναι αριθμοί — είναι ζωές που έχουμε υποσχεθεί να προστατεύουμε, καταλήγουν στην ανακοίνωση τους οι εθελοντές .