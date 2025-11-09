Τα "κίφυλλα" στα γευστικά μυστικά των Πάνω Περιβολιών της Πάφου

Οι άνθρωποι της πόλης της Πάφου γράφουν την ιστορία του τόπου μας. Ιστορίες Πάνω Περβολιών Πάφου.

Τα "κίφυλλα" ανήκουν στα γευστικά μυστικά των Πάνω Περιβολιών της Πάφου.

Σε ανάρτηση της η μελετήτρια της παράδοσης Άννα Τσέλεπου αναφέρει πως κάθε γεωγραφική γωνιά της Πάφου κρύβει και ένα γευστικό μυστικό.

Και ποιός Παφίτης δεν θυμάται τον κ.Γιώργη( τον Χιλιαστή) από τα Πάνω Περβόλια που πουλούσε Κίφυλλα στο ποδήλατο - ζαχαροπλαστείο του. Που διαλαλούσε τα κίφυλλα του σε όλη την πόλη, αναφέρει η κ. Τσέλεπου.

Μαζί με τις ταχινόπιτες τα κίφυλλα ανήκουν στην κατηγορία "γλυκά των φτωχών".

Στο ποδήλατο του ο κ.Γιώργης θυμάται η Άννα Τσέλεπου πουλάει τα περίφημα κίφυλλα του ξεκινώντας από τα Πάνω Περβόλια και καταλήγοντας στο παζάρι της πόλης μας.

Όπως αναφέρει, πρώτος σταθμός το Κολλέγιο Πάφου και τα πρώτα κίφυλλα αγοράζουν οι μαθητές για κολατσιό τους.

Μια μοναδική φιγούρα για το παλιό Κτήμα ο κ.Γιώργης που πουλάει κίφυλλα να ζήσει την οικογένεια του, σημειώνει.

Δυστυχώς συνέχισε, "κάποια στιγμή στην Κύπρο γύρω στο 1990, κυρίως στην Πάφο, κάτω από το βάρος του νεοπλουτισμού και του τάχα εκσυγχρονισμού της κυπριακής κοινωνίας υιοθετήσαμε ξένα πρότυπα ακόμα και στην γαστρονομία μας, ( κρουασάν, μπριος κλπ) στον τρόπο που τρώμε και εξαφανίσαμε προϊόντα γεύσεις και παραδοσιακές τεχνικές από τις τοπικές μας κουζίνες".

Στο μυαλό και στην καρδιά μας όμως προσθέτει, παρέμειναν πάντα τα κίφυλλα του κ.Γιώργη που δοκίμασαν εκατοντάδες συμπατριώτες μας.