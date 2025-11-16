Ευρωπαϊκή συνάντηση για αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων φιλοξένησε ο Δ. Ακάμα

Ο Δήμος Ακάμα φιλοξένησε τη συνάντηση εργασίας εταίρων των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων Atlantic-Arctic Agora (A-AAGORA) και CLIMAREST.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η συνάντηση αυτή έφερε κοντά ερευνητές, εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών αρχών και αρμόδιους φορείς από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τον σχεδιασμό δράσεων αποκατάστασης και τη διερεύνηση ευκαιριών για περαιτέρω συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως αναφέρεται τα δύο «αδελφικά» έργα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Horizon Europe στο πλαίσιο της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Restore our Ocean and Waters by 2030».

Το A-AAGORA, προστίθεται στην ανακοίνωση είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας 42 μηνών, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 9,8 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμμετέχουν 30 εταίροι από 8 χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του CLIMAREST ανέρχεται στα 8,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε αυτό το έργο συμμετέχουν 18 εταίροι από 10 χώρες.

Ο Δήμος Ακάμα συμμετέχει ως τοπικός εταίρος στο πρόγραμμα CLIMAREST, σε συνεργασία με την Marine & Environmental Research (MER) Lab και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ).

Από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση (General Assembly, GA) και η Συνάντηση των Συσχετιζόμενων Περιοχών (Associated Regions, AR) του προγράμματος A-AAGORA. Η συνάντηση αυτή επικεντρώθηκε στη συμμετοχή των AR στις καινοτόμες λύσεις του A-AAGORA. Η τελική συνάντηση του CLIMAREST ξεκίνησε τη δεύτερη ημέρα (11 Νοεμβρίου) παράλληλα με τις συνεδρίες του A-AAGORA.

Πραγματοποιήθηκε, επίσης, η ομιλία καλωσορίσματος του Δημάρχου Ακάμα, Μαρίνου Λάμπρου, έπειτα από την ομιλία του κ. Δημήτρη Κλείτου (MER Lab). Την τρίτη ημέρα, έλαβαν χώρα κοινές συναντήσεις των δύο προγραμμάτων, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και ανατροφοδότησης.

Την τέταρτη ημέρα, πραγματοποιηθηκε μία επίσκεψη στο πεδίο για τους συμμετέχοντες, η οποία διοργανώθηκε από την MER Lab. Με τη φιλοξενία της συνάντησης των έργων A-AAGORA και CLIMAREST, ο Δήμος Ακάμα επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ενεργού εταίρου σε σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την προστασία της θάλασσας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την περιοχή ως τόπο-πρότυπο για ήπια, βιώσιμη ανάπτυξη, καταλήγει η ανακοίνωση.